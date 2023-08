Mit dem Rad entlang der Vechte durch die Grafschaft Bentheim Stand: 10.08.2023 11:22 Uhr Wälder, Wiesen und Moorflächen wechseln sich bei Radtouren an der Vechte in der Grafschaft Bentheim ab. Wer aufs Boot umsteigt, kann auf dem Wasser bis in die Niederlande fahren.

Ganz im Westen Niedersachsen schlängelt sich das Flüsschen Vechte durch die grüne Landschaft der Grafschaft Bentheim. Die Region ist bekannt für ihrer vielen schönen Fahrradrouten abseits der Autostraßen. Entlang der Vechte führen dabei gleich mehrere Wege. An den Ufern des Flusses, der in Richtung Westen bis in die Niederlande weiterfließt, erstreckt sich eine vielfältige Landschaft, in der sich Wäldern, Wiesen und Felder, Heide und Moorflächen abwechseln.

Radtour durch das Vechtetal

Eine schöne, 34 Kilometer lange Rundtour durch die Region ist die Grafschafter Fietsentour 12 (ausgeschildert mit einem weißen Fahrrad auf blauem Grund und der Abkürzung GFT 12). Sie führt von Emlichheim zunächst nach Süden und dann entlang der Vechte nach Westen. Bei dem Ort Laar setzen Radfahrer mit einer sogenannten Kurbelfähre (von April bis Oktober in Betrieb) auf die andere Flussseite über - dazu ist etwas Muskelkraft erforderlich. Kurz hinter Laar passiert man bereits die niederländische Grenze. Über den niederländischen Ort Coevorden geht es weiter nördlich zurück nach Deutschland und entlang kleiner Kanäle und durch viel Grün zurück nach Emlichheim.

Mit dem Vechteboot über die niederländische Grenze

Wer die Region auch einmal vom Wasser aus erleben möchte, hat in Laar Gelegenheit, in den Nachbau eines historisches Vechteboots umzusteigen. Diese sogenannten Vechtezompen sind Flachbodenboote, mit denen früher Kolonialwaren aus den Niederlanden in die Grafschaft und Bentheimer Sandstein in die Niederlande transportiert wurden. Beim Passieren der niederländischen Grenze läuten die Skipper eine Glocke.

Wander- und Radweg Kunstwegen: Skulpturen am Flussufer

Entlang der Vechte ziehen zahlreiche Skulpturen die Blicke auf sich. Bei den Kunstwerken handelt es sich um Stationen des Wander- und Radwegs Kunstwegen. Insgesamt säumen mittlerweile mehr als 80 Skulpturen aus über 40 Jahren die Wege des Vechtetals. Auch für Angler ist die Vechte ein interessantes Revier. In dem fischreichen Gewässer tummeln sich unter anderem Aale, Zander und Hechte.

Die Vechte: Vom Münsterland bis zum Ijsselmeer

Die Vechte ist gut 180 Kilometer lang. Sie entspringt im Münsterland und mündet im niederländischen Zwolle in das Zwarte Water, das wiederum ins Ijsselmeer fließt. Vielerorts wurde die Vechte reguliert und begradigt, teilweise wurden dabei Fluss-Schlingen abgetrennt, so auch bei Hoogstede. Der ehemalige Flussarm entwickelte sich zu einem wichtigen Biotop, dem heutigen Naturschutzgebiet Vechte-Altarm-Kalle.

Karte: Radtour entlang der Vechte (grober Streckenverlauf)

