Museumsbahnen am Lokschuppen Neumünster erleben

Sie wurden im Krieg zerstört, später abgerissen oder umgenutzt. Von den ursprünglich elf ehemaligen Bahnbetriebswerken in Schleswig-Holstein ist neben dem in Kiel nur noch das in Neumünster in größerem Umfang erhalten geblieben. Das Areal wiederzubeleben und zu einem Ort mit Museumseisenbahn-Betrieb und für Veranstaltungen zu machen - das hat sich die Interessengemeinschaft Kulturlokschuppen Neumünster unter der Federführung der Jutta und Dr. Thomas Kittel-Stiftung zum Ziel gesetzt und seit 2021 die vorhandenen Anlagen saniert.

Herzstück ist eine 23 Meter breite Drehscheibe mit 22 strahlenförmig davon abgehenden Gleisen sowie ein Lokschuppen mit Platz für sechs Züge. Geplant ist, den Lokschuppen deutlich zu erweitern und damit auch eine Halle für Veranstaltungen zu schaffen. Außerdem soll unter anderem der alte Wasserturm wieder aufgebaut und ein historischer Bekohlungskran beschafft werden.

Beliebte Sonderfahrten und Tag der offenen Tür

Der Kulturlokschuppen Neumünster verfügt über 15 Lokomotiven, darunter auch vier Dampfloks, 20 Personenwagen und 15 Güterwagen. Ein Teil wird für Sonderfahrten auf dem deutschen Bahnnetz eingesetzt, andere dienen als Ausstellungsstücke.

Das ganze Jahr über bieten die Eisenbahnfreunde besondere Fahrten mit ihren historischen Fahrzeugen für die Öffentlichkeit oder zum Chartern an. Da die Fahrten beliebt sind und die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Buchung. Interessierte können außerdem die Anlage am Tag der offenen Tür (17.08.24) oder am Tag der Schiene (20.-22.09.24) besichtigen.

Kulturlokschuppen Neumünster Brückenstraße 16-18

24537 Neumünster



