Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte im Norden am zweiten Advent Stand: 07.12.2024 21:53 Uhr Abseits der Städte mit ihren großen Weihnachtsmärkten finden sich vielerorts in Norddeutschland auch kleine, ungewöhnliche Märkte. Einige haben nur am 2. Adventswochenende geöffnet. Eine Auswahl.

Advent auf dem Schloss, vor der Kulisse eines mittelalterlichen Klosters oder im weihnachtlich dekorierten Winterwald: Kleine Weihnachtsmärkte sind häufig besonders gemütlich und stimmungsvoll. Tipps für das zweite Adventswochenende vom 7. bis zum 8. Dezember.

Bad Bentheim: Weihnachtsmarkt unterhalb der Burg

Bad Bentheim verwandelt sich in der Adventszeit zu einer regelrechten Weihnachtsstadt. Zusätzlich zum "Weihnachtszauber" auf der Burg, der an allen Adventswochenenden einlädt, öffnen an einzelnen Wochenenden im Advent weitere Märkte. Vom 6. bis 8. Dezember bieten unterhalb der Burg Aussteller in rund 50 geschmückten Holzhäuschen unter anderem handgemachte Stofftiere, gestrickte Mützen, Schmuck und Kunsthandwerk auf dem Bad Bentheimer Weihnachtsmarkt an. Ein nostalgisches Dampfkarussell dreht für Kinder seine Runden. Verschiedene Musikensembles sorgen für weihnachtliche Stimmung, am Sonnabend findet der traditionelle Knobel-Wettbewerb statt. Den feierlichen Abschluss setzt am Sonntagabend das Turmblasen.

Zwischen Wilhelmstraße und Schloßstraße, 48455 Bad Bentheim

Öffnungszeiten: Freitag 13-20 Uhr, Sonnabend 11-20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt frei

Kloster-Weihnacht in Walkenried

In der mittelalterlichen Atmosphäre des Klosters Walkenried kommt in der Adventszeit eine ganz besondere Stimmung auf. Auf dem Vorplatz des Klosters, das zum Weltkulturerbe gehört, bieten rund 30 Händler unter anderem handgemachte Holzarbeiten und Töpferwaren, Selbstgestricktes und Lichterbögen mit regionalen Motiven, an mehreren Ständen locken kulinarische Spezialitäten von der Klosterpfanne bis zum ukrainischen Weihnachtsgebäck. Am Sonnabend- und Sonntagnachmittag wird auf dem Klostervorplatz eine Weihnachtsgans verlost. Daneben gibt es die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen und jeweils zwischen 15 und 17 Uhr den Kreuzgang im Schein Hunderter Kerzen zu erleben. Am Sonntag um 10.30 Uhr können sich Kinder zudem auf ein Karussell freuen.

Am Klostervorplatz, 37445 Walkenried

Öffnungszeiten: Sonnabend 12-20 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Führungen und Kreuzgang im Kerzenschein kostenpflichtig

Weihnachten auf Schloss Agathenburg

In der Weihnachtszeit lädt Schloss Agathenburg traditionell zum Kunsthandwerkermarkt "detailreich" ins Alte Land ein. Im Schloss und im Pferdestall präsentieren zahlreiche Aussteller Schönes aus Metall, Holz, Keramik und Porzellan, dazu Schmuck, Taschen, Mode und Malerei. Im Schlossfoyer findet eine Tombola statt, Torten und Gebäck bietet das Adventscafé im Pferdestall. Im Schlosshof gibt es neben Glühwein auch einen herzhaften Imbiss.

Hauptstraße 45, 21684 Agathenburg

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-18 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr

Eintritt: 4 Euro

Waldweihnacht im Erlebniswald Trappenkamp

Tausende Lichter, knisterndes Feuer in Feuerkörben und weihnachtliche Deko schaffen im Erlebniswald Trappenkamp nördlich von Bad Segeberg eine zauberhafte Advents-Atmosphäre. Vor allem bei Kindern beliebt sind die Märchenerzählungen in der Köhlerhütte, das Puppentheater und der Märchenwald, auf dem man den lebendigen Märchenfiguren begegnen kann. An Bastelständen können unter anderem Vogelhäuschen, Laternen, Elchfiguren und Baumschmuck hergestellt werden. Dazu gibt's weihnachtliche Naschereien, Apfelpunsch, leckerers vom Grill und frisches Holzofenbrot. Sollte es regnen, sorgen Hütten, Zelte und Wetterschutzsegel für einen trockenen Besuch.

Tannenhof, 24635 Daldorf

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-19 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

Eintritt: Erwachsene: 14 Euro, Kinder: 7 Euro, Familienkarte: 35 Euro

Inseladvent in Ratzeburg

Acht Stationen laden in Ratzeburg zu einem Bummel über die Altstadtinsel ein. Im Kreuzgang des Doms findet ein Adventsbasar mit einem bunten Angebot an Kunstgewerbe, Wollprodukten, Schmuck und Spielzeug statt. Schönes und Selbstgemachtes gibt es auch in der Jugendherberge sowie im A. Paul Weber Museum, dort kann man bei einem Stück selbst gebackener Torte auch den Eulentrunk, die Spezialität des Hauses, probieren. Das Kreismuseum zeigt bei freiem Eintritt Weihnachtsschmuck und eine historische Modelleisenbahn, in der Petrikirche stehen am Sonnabend mehrere Konzerte auf dem Programm. Am Sonntag um 13 Uhr trifft sich der Weihnachtsmann mit den Kindern auf dem Marktplatz. Ab 14 Uhr können sie bei ihm im Rokokosaal des Kreismuseums ihre Wuschzettel abgeben.

Insel, 23909 Ratzeburg

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-18 Uhr, Sonntag 11.30-17 Uhr

Eintritt frei

Klützer Weihnachtsmarkt

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Klütz im nordwestlichen Mecklenburg bietet ein vielfältiges Programm mit Ponyreiten, Kindertheater, Weihnachtsmannbesuch und Märchenstunde im Kirchturm. In festlich geschmückten Holzhütten kann man nach Kunst- und Keramikarbeiten, Bioprodukten, Textildrucken, Holzarbeiten und vielem mehr stöbern. Weitere Highlights sind die große Tombola sowie das gemeinsame Adventssingen. Zur Stärkung gibt es Punsch und Glühwein sowie Süßes und Deftiges. Feierlicher Abschluss ist das Höhenfeuerwerk am Sonntag um 18 Uhr.

Kirchplatz St. Marien, 23948 Klütz

Öffnungszeiten: Sonnabend 14-20 Uhr, Sonntag 14-18 Uhr

Eintritt frei

Burg-Weihnacht in Neustadt-Glewe

Im Burghof, auf dem Vorplatz und in der Burg selbst geht es am zweiten Adventswochenende festlich zu. Attraktion im Inneren der Burg ist eine 150 Quadratmeter große Modelleisenbahn-Anlage. Die "Kreativ-Werkstatt" lädt dazu ein, aus Holz, Ton, Wolle oder Speckstein eigene Weihnachtsgeschenke herzustellen. Kinder können sich zudem auf die Traumzauberhexe freuen, die darauf wartet, sie fantasievoll zu schminken. Im Hof kann man sich bei weihnachtlichen Klängen und Glühwein am Feuer wärmen. Außerdem stehen Feuershows und weihnachtliche Zaubereien auf dem Programm.

Alte Burg 1, 19306 Neustadt-Glewe

Öffnungszeiten: Sonnabend 11-22 Uhr, Sonntag 11-18 Uhr

