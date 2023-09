Stand: 27.09.2023 12:33 Uhr Sehenswerte Bäume im Norden entdecken

Uralte Bäume, Baumriesen oder besondere Solitäre: Große Bäume sind eindrucksvolle Naturdenkmale. In Norddeutschland finden sich einige von ihnen in urwaldähnlichen Wäldern - vom Weltnaturerbe Buchenwald auf Rügen über den Buchenwald Heilige Hallen in der Feldberger Seenlandschaft bis zum Naturwald Hasbruch mit der mehr als tausendjährigen Friederiken-Eiche. Zudem zeigen verschiedene Baumparks (Arboreten) im Norden eine Vielzahl an beeindruckenden, zum Teil exotischen Bäumen. Eine Auswahl.