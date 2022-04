Baden und Natur genießen am Schaalsee Stand: 06.04.2022 11:57 Uhr Ein Ausflug an den Schaalsee im gleichnamigen Biosphärenreservat lohnt sich immer. Fast alle Ortschaften am See haben eigene Badestellen, Zarrentin besitzt einen Sandstrand.

Der Schaalsee liegt inmitten des gleichnamigen Biosphärenreservates. Ein Teil des 24 Quadratkilometer großen Sees liegt in Schleswig-Holstein, der andere Teil in Mecklenburg. Der See ist bis zu 72 Meter tief und somit der tiefste in Norddeutschland. Aufgrund seiner Lage inmitten des früheren innerdeutschen Grenzgebietes war der Schaalsee jahrzehntelang ein Rückzugsgebiet für viele Tiere und Pflanzenarten.

Um ihren Lebensraum zu schützen, ist das Baden nur an ausgewiesenen Badestellen erlaubt. Diese gibt es in fast allen Ortschaften am Schaalsee, zum Beispiel in Techin, Lassahn, Dargow, Seedorf und Großzecher sowie im Strandbad Zarrentin.

Mit dem Boot unterwegs

In Zarrentin hat ein Bootsverleih Tret-, Ruder und Segelboote im Angebot. Das Befahren des Schaalsees ist vom 1. April bis zum 31. August für die Zeit von 6 bis 21 Uhr, und in der übrigen Jahreszeit von 8 bis 18 Uhr zulässig. Einige Gebiete sind aus Naturschutzgründen für den Bootsverkehr völlig gesperrt. Das Anlegen außerhalb öffentlicher Stege oder Bootsanlegestellen sowie das Befahren des Sees mit ortsfremden Booten ist nicht gestattet. Motorboote und Surfbretter sind grundsätzlich nicht erlaubt.

Gut zu wissen:

Wasserqualität an allen Badestellen ausgezeichnet

WC, Parkplätze, Gastronomie und Spielplatz in Seedorf (keine Badeaufsicht)

WC, kostenlose Parkplätze, Badeaufsicht, Gastronomie und großer Spielplatz in Zarrentin

Karte: Badestellen rund um den Schaalsee

Dieses Thema im Programm: Expeditionen ins Tierreich | 06.04.2022 | 20:15 Uhr