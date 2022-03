Deutscher Hörbuchpreis für NDR Kultur-Hörspielserie "Jenseits von Eden" Stand: 15.03.2022 22:00 Uhr Die opulente NDR Kultur-Hörspielserie "Jenseits von Eden", eine Adaption des 1952 erschienenen Romans von John Steinbeck, wurde mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Bestes Hörspiel" ausgezeichnet.

Heute Abend wurden in einer vom WDR produzierten Live-Radioshow die Preisträger*innen des Deutschen Hörbuchpreises 2022 präsentiert. In der Kategorie "Bestes Hörspiel" hat ein echtes Mammutprojekt des NDR gewonnen: die neun Stunden umfassende Hörspieladaption des 1952 erschienenen Romans "Jenseits von Eden" von John Steinbeck. Die Preisträgerinnen sind NDR-Redakteurin Christiane Ohaus, die den Stoff bearbeitete und Regie führte, und die amerikanische Pianistin und Sängerin Stephanie Nilles, die die Musik inklusive acht Songs komponierte und einspielte. Die Begründung der Jury des Deutschen Hörbuchpreises:

Regisseurin Christiane Ohaus rückt den Figuren so nah, dass hinter dem Ringen zwischen Gut und Böse noch ganz andere Sujets durchschimmern - die Lust an der Verstellung zum Beispiel, die Macht der Vorurteile, die Empfehlung, lieber nachzudenken, anstatt vorschnell zu urteilen. Das alles inszeniert mit einem hochklassigen Ensemble, darunter Ulrich Noethen als Erzähler, außerdem Maja Schöne und Felix von Manteuffel. Die dichte Atmosphäre, die das neunstündige Werk entfaltet, verdankt sich auch wesentlich der eindringlichen Musik von Stephanie Nilles. All dies fügt sich zu einem außergewöhnlichen Ganzen, das vorführt, wie wir Menschen sind und wie wir sein könnten.

Viermonatige Mammutproduktion mit mehr als 40 Schauspieler*innen

Mehr als 40 Schauspielerinnen und Schauspieler wirkten an der im NDR Hörspielstudio am Hamburger Rothenbaum über 16 Wochen hinweg entstandenen Produktion mit. Für die Besetzung waren Marc Zippel und Dagmar Titz verantwortlich, technisch realisiert wurde die Serie von Toningenieur Christian Alpen und Audiocomposer Sebastian Ohm. Dramaturgie und Redaktion lagen bei Michael Becker, NDR Kultur, Abteilung "Kunst und Kulturjournalismus". Die für NDR Kultur realisierte und im Frühjahr 2021 gesendete Hörspielserie wurde vom Hörverlag als CD-Edition veröffentlicht.

"Jenseits von Eden": Ein Roman über den Wettstreit von Gut und Böse

Der Roman "Jenseits von Eden" ist die große amerikanische Familiensaga. Der 1962 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete John Steinbeck erzählt in seinem monumentalen und gleichsam persönlichsten Werk die verschlungene Geschichte der beiden Familien Trask und Hamilton. Darin behandelt er den Urkonflikt der Menschheit - den Wettstreit von Gut und Böse.

Regisseurin trifft Songwriterin

Christiane Ohaus, geboren 1959 in Osnabrück, studierte Philosophie und Germanistik in Tübingen und Berlin. Sie arbeite als Regisseurin und Autorin für diverse Rundfunkanstalten, bevor sie von 1993-2012 fest bei Radio Bremen als Regisseurin tätig war. Im Hörverlag München erschienen in dieser Zeit u.a. "Der Steppenwolf", "Madame Bovary" und "Jane Eyre" als Hörbuch-Editionen. Seit 2012 ist Christiane Ohaus im Norddeutschen Rundfunk als Hörspieldramaturgin und -regisseurin beschäftigt.

Die amerikanische Komponistin Stephanie Nilles, Jahrgang 1983, erhielt eine profunde Ausbildung am Cleveland Institute of Music. Danach ging Nilles nach New York, jobbte und tauchte ein in die Welt der Folk- und Jazzclubs. Sie besuchte Poetry Slams, begann an eigenen Texten und Vertonungen zu arbeiten und ging bald als Songwriterin und Performerin auf Tour. 2021 erschien ihr bereits siebtes Album in den USA wie auch in Europa, welches Bearbeitungen von Kompositionen des legendären amerikanischen Bassisten und Pianisten Charles Mingus enthält.

