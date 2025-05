NachGedacht: Verbotene Freude Stand: 09.05.2025 06:00 Uhr Demokratie ist wundervoll - aber oft genug auch eine einzige Zumutung, meint Alexander Solloch mit Blick auf die Ereignisse dieser Woche.

von Alexander Solloch

Wie dramatisch die Lage inzwischen ist, zeigt sich eindringlich daran, dass man sich nicht einmal mehr darüber freuen darf, wenn einer wie Friedrich Merz bei einer Wahl scheitert. Das ist so, als wäre einem die Freude am letzten Schultag vor den Sommerferien verboten, nein, als verböte man sie sich selbst: die Freude an den ursprünglich schönen Dingen des Lebens.

Aber tatsächlich: Sollte einem am Dienstagvormittag angesichts der überraschenden Nachricht, dass der CDU-Vorsitzende bei der Kanzlerwahl zunächst durchgefallen ist, versehentlich ein unbotmäßiges Lächeln übers Gesicht gehuscht sein, so spürte man doch schnell wieder eine schwere staatsbürgerliche Last auf den Mundwinkeln, so dass man diese schleunigst herunterzog in tiefer Sorge. Sicherlich zu Recht, und doch ist es entsetzlich, dieses selbst auferlegte Verbot der Freude.

Demokratische Prinzipien und Misstrauen

Eines der vornehmsten demokratischen Grundrechte besteht nämlich darin, es gut zu finden, wenn Menschen, denen man begründet misstraut, nicht in verantwortungsvolle Positionen gewählt werden. 18 Abgeordnete aus den Reihen der neuen Koalition hatten Bedenken dagegen, Friedrich Merz ihre Zustimmung zu schenken. Es können natürlich einfach Enttäuschte aus beiden Fraktionen gewesen sein, die oder deren Freunde bei der Postenvergabe leer ausgegangen sind. Ihr Votum wäre dann zwar menschlich, aber nicht sehr beeindruckend und keiner weiteren Rede wert.

Zeichen gegen fragwürdige Kanzlerambitionen

Aber denken lässt sich doch immerhin, dass es einige für ihre Pflicht hielten, einmal noch ein Zeichen zu setzen: Es ist nicht selbstverständlich, jemanden zu wählen, der nie hat erkennen lassen, auf welchen Leistungen, Fertigkeiten und Erfahrungen seine Einschätzung, er müsse Kanzler werden, denn eigentlich beruht. Es ist nicht selbstverständlich, jemanden zu wählen, aus dessen Mund anscheinend unkontrollierbar misogyne und xenophobe Sprüche purzeln.

Es ist nicht selbstverständlich, jemanden zu wählen, dessen Wahlkampf vor allem darum kreiste, die fremdenfeindlichen Gelüste im Land mit immer neuem Stoff zu versorgen, ein Wahlkampf, der die Rechtsextremisten noch einmal so sehr stärkte, dass der, der wesentlich dafür verantwortlich ist, nun zum Schutze der Demokratie vor den Rechtsextremisten unbedingt zum Bundeskanzler gewählt werden musste. Eine irre Logik, in die wir alle uns da verrannt haben. Will man in dieser Gemengelage den 18 Abgeordneten ihre vorläufige Stimmverweigerung wirklich allzusehr verargen?

Erste Tage erwartungsgemäß schlimm

Nun ist diese Regierung im Amt und soll natürlich ihre faire Chance haben. Hundert Tage Kredit. Trotzdem muss man ja nicht darüber schweigen, dass die ersten Tage schon einmal erwartungsgemäß schlimm waren: Der neue Innenminister Dobrindt ordnete trotz erheblicher rechtlicher Bedenken schärfere Grenzkontrollen inklusive der Zurückweisung Schutzsuchender an. Hingegen scheint kein Programm zur Bekämpfung der größten innenpolitischen Gefahr in Deutschland, des Rechtsextremismus, in Arbeit zu sein, natürlich auch kein Antrag auf ein Verbot der AfD. Dobrindt war zwar nie zögerlich, ein Verbot der Linkspartei zu fordern, aber die AfD, na, wir wollen ja bitte nichts überstürzen.

Da hat sich sogar Merz inzwischen ein Gran offener gezeigt: Die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem" durch den Verfassungsschutz - inzwischen zurückgestellt bis zu einer Gerichtsentscheidung - habe seinen Blick auf die Partei verändert, sagte er. Man konnte es ja vorher nicht wissen. Das Satireportal "Der Postillon" titelte treffend: "Verfassungsschutz stuft Wasser als gesichert nass ein". Mal sehen, ob das vor Gericht Bestand hat.

Verzweifeltes Lachen verstößt zum Glück nicht gegen den Katalog staatsbürgerlicher Pflichten. Im Netz kursiert gerade eine Karikatur des Zeichners Krieg und Freitag. Ein Mann und eine Frau schauen melancholisch auf ihr selig schlummerndes Haustier, der Mann seufzt: "Ich beneide unseren Hund, wie er so da liegt und keine Ahnung hat, wer Friedrich Merz ist."

