"Strick-Kino": Maschen-Zählen bei "Mamma Mia" Stand: 08.05.2025 09:04 Uhr Zum Stricken ins Kino gehen? In Niedersachsen bieten das inzwischen einige Kinos an, unter anderem in Oldenburg, Hannover und Lüneburg. Die Events sind beliebt - vor allem bei Frauen.

"Die Gäste kommen schon eine Stunde vor dem Filmbeginn, quatschen und stricken im Foyer", erzählt Jessica Nebelung, Theaterleiterin im Astor Grand Cinema in Hannover. Dort werden seit dem Frühjahr "Strick-Kino"-Veranstaltungen angeboten. Eigens für das Event werden die Lichtbedingungen im Saal angepasst - damit beim Filmgucken auch Maschen gezählt werden können. "Wir haben das genau abgestimmt, damit man sowohl dunkle als auch helle Wolle noch sehen kann", sagt Nebelung.

Actionfilm? Passt nicht ins "Strick-Kino"-Programm

Gezeigt werden vor allem Wohlfühlfilme wie etwa "Dirty Dancing", der beim nächsten "Strick-Kino"-Event am 25. Mai im Astor gezeigt wird. Ein Actionfilm passe nicht, sagt Nebelung. Sie betont zudem die sehr hohe soziale Komponente der "Strick-Kino"-Veranstaltungen. Dadurch hätten sich bereits einige neue Bekanntschaften gebildet. Angesprochen von den Events fühlten sich alle Generationen, vom Kind bis zur Seniorin.

"Strick-Kino": Hohe Nachfrage in Oldenburg

Auch in anderen Orten in Niedersachsen werden "Strick-Kino"-Events angeboten oder sind in der Planung, wie etwa in Lüneburg. In Oldenburg gab es die entsprechende Premiere im Kino "Casablanca" bereits im März - und stieß auf enorme Nachfrage, wie Leiterin Doris Janßen erzählt. Erst habe sie einen kleinen Saal für die Vorführung angedacht, dann einen mittleren, schließlich wurde es der größte. "Mit so einer Resonanz hatte ich nicht gerechnet", sagte Janßen. Auch dort sind weitere "Strick-Kino"-Vorführungen geplant - etwa am 15. Juni. Dann darf gestrickt werden, wenn die Musikkomödie "Mamma Mia" läuft.

