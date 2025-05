Kolumne: "Dat Daagbook" Stand: 08.05.2025 05:30 Uhr Als die Mutter eines Freundes stirbt, findet dieser alte Tagebücher auf dem Dachboden. Entstanden sind sie im Zweiten Weltkrieg. Als Gerrit Hoss sie liest, lässt es ihn nicht kalt.

As de Mudder vun en Fründ dootbleven is, dor hebbt se in'n Nalaat ok ehre oolen Daagböker funnen. In en ool Holtkist op de Böhn. En paar Sieten heff ik nu hier op'n Schrievdisch un mal rinsehn. Man ik heff nich dacht, wat dat mit mi maken warrt: Dat weer de Tiet in'n Krieg, as se op de Flucht weern. Un wenn Du wetst, dat dat hier keen Fiktion is, sünnern allens nip un nau so passeert is, denn leest Du dat ganz anners un kannst dat ok nich so eenfach wechleggen.

De Krieg heet sien egen Gesett un Moral

Du op eenmal denkst du, du büst dor middenmang un ik kreeg sogor Gooshuut, wiel allens so real worr. As de Heben, de füerrot an de Front weer, oder de Flucht in'n Wohld för den Kugelhagel. Dat weer kolt in'n Februarmaand un de Gefohr un de Angst is mit jedeen Schritt mittrocken. Bi ehrn Satz "De oolen Steveln heff ik in Königsbarg klaut", dor heff ik markt, dat de Krieg sien egen Gesett un Moral hett: Wo düsse Fro ehr Heim un sogor Heimat verluren hett, dor kann en dat woll ok nich verdenken, wenn se sik en paar Steveln för de Flucht torüchhaalt.

Daagbook för'n Schoolünnericht

Ja un wenn en dat so bi't lesen mitbelevt, denn fraag ik mi ümmer wedder, wat de Lüüd, de dat allens mitbelevt hebbt hüüt vun de neegste Generation denkt. Wat en Stück Brot oder so en Teller Supp för Bedüden hebben kann, dat köönt wi uns gar nich vörstellen. Un villicht weer so en Daagbook för'n Schoolünnericht ja veel wertvoller as dat dickste Geschichtsbook mit Johrestallen övern Krieg. Un jedeen, de so en reale Geschicht leest, de ward woll ahn Twiefel kapeern, dat nüms vun uns sowat je beleven will.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland. Hier werden die Wunderlichkeiten des Alltags betrachtet. So klingt es, wenn wir Norddeutschen uns selbst auf die Schippe nehmen - liebevoll bis spöttisch, selten mit dem Finger in schmerzenden Wunden, aber immer an Stellen, an denen wir kitzelig sind. Im Radio: werktags um 10.40 Uhr auf NDR 1 Welle Nord, um 11.50 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen und um 13.20 Uhr auf NDR 90,3.

