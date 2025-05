VEREINt im Norden: NDR Kultur sucht engagierte Wasservereine Stand: 06.05.2025 10:46 Uhr Ob auf dem See, im Meer oder am Ufer - NDR Kultur möchte bei der Aktion "VEREINt im Norden" Menschen vorstellen, die sich mit Herz und Engagement in Wassernähe für eine gute Sache einsetzen. Bewerben Sie sich noch bis zum 9. Mai!

von Severine Naeve

Ihr Vereinsleben findet am oder im Wasser statt? Sie haben dieses eine Mitglied in Ihrem Ruder- oder Segelverein, das die Welt unbedingt kennenlernen muss? Unser Moderationsteam Philipp Schmid und Julia Westlake hat die Schwimmwesten bereits an, ist allzeit bereit, die Segel zu hissen, um einen der vielen besonderen Wasservereine zu besuchen.

Philipp Schmid und Julia Westlake besuchen Ihren Verein!

Und die beiden kommen nicht mit leeren Händen. Händels "Wassermusik" trifft auf das "Yellow Submarine" der Beatles und die Moldau fließt unter einer "Bridge Over Troubled Water" - für unseren Moderator Philipp Schmid ist das kein Problem: Gebt dem Mann ein Tasteninstrument und er spielt so ziemlich alles, was Sie sich wünschen.

NDR Kultur - Das Journal Moderatorin Julia Westlake bringt die passende Literatur mit. Gedichte, Geschichten und Anekdoten, die so mitreißend sind, wie das schäumende Weißwasser am Ende jeder Kanustrecke. Und sie weiß, warum Kristine Bilkaus Roman "Wasserzeiten" eines der besten Bücher ist, um Lust aufs Abtauchen zu machen:

Wasser ist H2O, zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff. Aber da ist noch etwas Drittes, das erst macht es zu Wasser, und niemand weiß, was dieses Etwas ist. aus "Wasserzeiten" von Kristine Bilkau

Das NDR Kultur Wasserzeichen soll vor allem die Leidenschaft zeigen, die das vielseitige Vereinsleben bei uns im Norden trägt. Uns haben bereits einige Bewerbungen erreicht. Jede einzelne ist ein tolles Beispiel dafür, wie sehr sich die Menschen in Norddeutschland in ihrer Freizeit für die Gesellschaft, ihre Region und ihre Herzensprojekte einsetzen.

So hat sich der Hamburger Fleetenkieker e.V. gemeldet, der auf den Kanälen und in den Fleeten in Hamburg mit Kinder- und Jugendgruppen nach sogenanntem "Alstergold" sucht, also dem von anderen auf dem Wasser oder am Ufer zurückgelassenen Müll. Rüdiger Sahr von den Fleetenkiekern erklärt: "Plastik und Styropor sind besonders gefährlich für die Tierwelt. Sie zerfallen mit der Zeit und werden von Vögeln und Fischen oft mit Nahrung verwechselt. Die Tiere fressen das, haben dann einen vollen Magen - und verhungern trotzdem, weil kein Platz mehr für echte Nahrung bleibt."

Ebenfalls geschrieben hat uns der Freundeskreis der historischen Seebadeanstalt in Kiel Holtenau. Dieser sorgt dafür, dass die Badeanstalt erhalten bleibt und jeder dort baden und schwimmen kann. Wie zum Beispiel beim Anbaden am 1. Januar in diesem Jahr.

Der gemeinnützige Verein "Der Hafen hilft" vermittelt in Hamburg seit über 15 Jahren Sachspenden an soziale Einrichtungen - mit einem Herz, das zwischen Containern und Kaispeichern schlägt, wie es in der Vereinsbeschreibung heißt. Es werden Möbel von Kreuzfahrtschiffen gerettet oder Hilfslieferungen über den Hamburger Hafen bis nach Odessa organisiert. In der dazugehörigen Nähwerkstatt "Nadel und Hafen" werden gesammelte Textilien zu praktischen Alltagshelfern umgenäht und gespendet. "Es ist eine echte Bereicherung, hierher zu kommen", so Susanne Huß von der Nähwerkstatt. "Die Menschen sind großartig, so viele nette Leute - und jeder hilft, wo er kann. Es ist einfach schön, Teil davon zu sein."

Gemeldet hat sich auch der über 110 Jahre alte Ruderverein aus Hannoversch Münden, dessen Sportler bereits zahlreiche internationale Erfolge feiern konnten. Oder die "Interessengemeinschaft Seezeichen", die sich um den Erhalt von Leuchttürmen, Feuerschiffen und anderen Seezeichen einsetzt. Der Schlepperverein Petersdorf in Rostock wiederum kümmert sich um den Erhalt des historischen Schleppers "Petersdorf" und lädt zu Fahrten darauf ein.

Die Bandbreite der Wasservereine im Norden ist groß - und wir freuen uns riesig über alle, die mitmachen möchten. Noch bis Sonntag, 9. Mai, können Sie sich hier bewerben.

