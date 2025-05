eat.READ.sleep.: (137) Melktert und Dark Romance Stand: 09.05.2025 06:00 Uhr Sex, Gewalt und toxische Beziehungen - was genau macht den Reiz des boomenden Dark-Romance-Genres aus?

Es wird spicy! Allerdings nicht bei der literarischen Vorspeise, sondern im Interview mit Dark-Romance-Autorin Alessia Gold. Das Genre boomt wie nie zuvor, in den Buchläden gibt es extra Tische, darauf stapelweise Romane, in denen es um Sex, Gewalt und toxische Beziehungen geht. Die Cover sind düster, oft mit dem Hinweis "ab 18" versehen, der aber durch silberne Schnörkelschrift und Rosen-Farbschnitt konterkariert wird. Sind die Bücher eine Gefahr für Minderjährige? Was macht den Reiz des Genres aus und wie weit gehen die Autorinnen in ihren expliziten Schilderungen? Ein Thema in dieser Folge. Außerdem gibt es Entdeckungen aus Italien und Malaysia, zwei extra Tipps für Buchladen-Kundinnen und Kinderbuchklassiker als All Time Favourite.

Die Bücher der Sendung:

Liz Moore : "Der Gott des Waldes" von Liz Moore, übersetzt von Cornelius Hartz, C.H. Beck (Bestseller-Challenge)

: "Der Gott des Waldes" von Liz Moore, übersetzt von Cornelius Hartz, C.H. Beck (Bestseller-Challenge) Roberta Recchia : "Endlich das ganze Leben", übersetzt von Christiane Burkhardt, Fischer (Tipp von Katharina)

: "Endlich das ganze Leben", übersetzt von Christiane Burkhardt, Fischer (Tipp von Katharina) Tan Twan Eng : "Das Haus der Türen", übersetzt von Michaela Grabinger, Dumont (Tipp von Jan)

: "Das Haus der Türen", übersetzt von Michaela Grabinger, Dumont (Tipp von Jan) Alessia Gold : "Sinister Crown", Federherz (unser Gast)

: "Sinister Crown", Federherz (unser Gast) E. B. White: "Wilbur und Charlotte", übersetzt von Anna Cramer-Klett, Diogenes (All Time Favourite)

Rezept für Südafrikanische Melktert

Zutaten

Für den Teig

250 g Mehl

1 gestrichener TL Backpulver

50 g Zucker

1 Prise Salz

125 g kalte Butter

1 Ei

2 EL kaltes Wasser

Für die Füllung

300 ml Milch

1 Pck. Puddingpulver

60 g Zucker

400 g Schmand

Zubereitung

Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und verkneten. Teig zu einer Kugel formen und 30 Minuten kaltstellen. Für die Füllung 200 ml Milch aufkochen, restliche Milch mit Puddingpulver und Zucker glattrühren. Mischung in die Milch einrühren und ca. eine Min. köcheln lassen. Pudding in eine flache Schüssel umfüllen, mit Frischhaltefolie abdecken und abkühlen lassen. Teig in eine Tarteform geben, an den Rändern festdrücken, mit einer Gabel einige Male einstechen. Schmand mit dem Pudding glattrühren, die Masse auf den Teig geben und ca. 40 min bei 180 Grad. Darauf achten, dass Füllung nicht zu braun wird! Zum Schluss kann man die Melktert mit Zimt bestreuen.

