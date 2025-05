Hape Kerkeling erhält Münchhausen-Preis Stand: 09.05.2025 13:51 Uhr Der diesjährige Träger des Münchhausen-Preises ist heute in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) bekannt gegeben worden. Geehrt wird demnach Entertainer Hape Kerkeling.

Die Auszeichnung wird laut Samtgemeinde Bodenwerder-Polle an Personen verliehen, "die eine besondere Begabung für Darstellungs- und Redekunst, Phantasie und Satire haben". Kerkeling ist seit Jahrzehnten als Komiker in der deutschen Fernsehkultur bekannt. Immer wieder schlüpfte er dabei in Rollen. Etwa als Horst Schlämmer oder Gisela brachte er sein Publikum zum Lachen. Aber auch als Autor, Schauspieler und Synchronsprecher - im Animationsfilm "Die Eiskönigin" sprach er beispielsweise den Schneemann Olaf - hat sich der 60-Jährige einen Namen gemacht.

Jury: "Hommage an den Mut zur maßlosen Übertreibung"

Hape Kerkeling ist laut der Jury des Münchhausen-Preises der "würdige Erbe des legendären Lügenbarons, ein moderner Münchhausen, der mit Sprachwitz, Fantasie und überbordender Kreativität neue Welten erschafft". Seine Kunst sei eine "Hommage an das Spiel mit Tarnung und Wahrheit, an die große Erzählkunst und den Mut zur maßlosen Übertreibung."

Preis erinnert an den "Lügenbaron"

Der Münchhausen-Preis, der am 17. Oktober an den Entertainer überreicht werden soll, geht auf Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen zurück, auch bekannt als "Lügenbaron". An ihn soll der Preis erinnern. Er wurde 1997 anlässlich des 200. Todestages des Barons von Münchhausen gestiftet.

Preisträger: Von Helge Schneider bis Christoph Maria Herbst

Frühere Preisträger waren etwa der Unterhaltungskünstler Helge Schneider, Dieter Hildebrandt, Rudi Carrell, Jürgen von der Lippe, Evelyn Hamann, Annette Frier, Hermann van Veen und Christoph Maria Herbst.