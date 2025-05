Rock in Rautheim: Festival setzt auf Inklusion und Metal Stand: 09.05.2025 06:39 Uhr Heute und morgen findet in Braunschweig ein inklusives Musikfestival statt. Bei Rock in Rautheim können Menschen mit und ohne Behinderung bei Rock- und Metal-Musik gemeinsam feiern.

Im Fokus steht bei Rock in Rautheim neben der Musik das Thema Inklusion: Menschen mit Behinderung sind nicht nur als Gäste willkommen, sondern wirken auch aktiv bei der Organisation mit. Das Motto in diesem Jahr: "Von A wie Aufbau bis Z wie Zapfen alles inklusiv". So werden beispielsweise Merchandise-Artikel in der eigenen Werkstatt direkt von der Lebenshilfe Braunschweig hergestellt, Plakate, Flyer und Eintrittskarten entstehen in der eigenen Druckerei. Pro Tag werden 3.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Organisiert wird das Festival von der Lebenshilfe Braunschweig.

So funktioniert Inklusion bei Rock in Rautheim:

Ein Pflege-Team, das jederzeit ansprechbar ist und Hilfestellung gibt (rote Shirts/Hoodies)

Rolli-Tribüne mit Personal zur Unterstützung

barrierefreie- und Pflege-Toiletten

ausgelegte Wege bei unebenem Untergrund

rollstuhlgerechte Kabelbücken

gepflasterte Flächen, auch vor der Bühne

zwei große Leinwände neben der Bühne

die Rolli-Tribüne darf von Menschen mit einer Beeinträchtigung mit einer Begleitperson betreten werden

Internationale Bands auf Festival

Das Line-up reicht von Rock bis Metal, als Headliner treten die schwedische Band Amaranthe und Beast in Black aus Finnland auf. An beiden Tagen werden 13 Bands auf der Bühne stehen. Für den Fokus auf Inklusion hat das Festival im Jahr 2023 den Inklusionspreis Niedersachsen verliehen bekommen.