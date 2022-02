Wie wird das Archäologische Landesmuseum für MV aussehen? Stand: 15.02.2022 06:00 Uhr Wie wird das Archäologische Landesmuseum für Mecklenburg-Vorpommern aussehen? Heute tagt in Rostock das Preisgericht und entscheidet über die knapp 20 eingereichten Entwürfe für einen Museumsneubau.

von Axel Seitz

Insgesamt 15 stimmberechtigte Preisrichter bewerten heute in der Hansestadt die knapp 20 eingereichten Entwürfe. Die Experten, darunter Architektinnen und Architekten aus Berlin, Stuttgart, Rostock und Schwerin, werden darüber entscheiden, welches Büro den Architektenwettbewerb gewonnen hat und somit den Zuschlag für das Archäologische Landesmuseum am Standort im Christinenhafen in Rostock erhält. Die Vorschläge für den Neubau kommen unter anderen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Skandinavien und China. Das Preisgericht, das heute in der Rostocker Nikolaikirche berät, entscheidet in einem anonymen Verfahren. Das heißt, kein Beteiligter weiß, von wem welcher Entwurf stammt. Mittwochmittag soll dann das Ergebnis bekanntgegeben werden.

An die ersten Plätze werden Preisgelder ausgelobt

Es gibt Preisgelder von insgesamt knapp 180.000 Euro. Allein der Siegerentwurf kann ein Preisgeld von 71.400 Euro erhalten, darüber hinaus sind ein zweiter und ein dritter Preis, sowie zwei Anerkennungen vorgesehen. Insgesamt stehen für das Gebäude 55 Millionen Euro zur Verfügung, das Land gibt 40 Millionen, die Stadt Rostock 15 Millionen. In der Auslobung für den internationalen Architektenwettbewerb war festgeschrieben, dass im Museum künftig für die Dauerausstellung rund 1.400 sowie für die Wechselausstellung zusätzlich noch einmal 450 Quadratmeter zur Verfügung stehen müssen. Die gastronomische Einrichtung soll auch außerhalb der Öffnungszeiten des Museums hinaus für Besucher offen sein.

Das neue Museum soll im Christinenhafen in Rostock entstehen

Insgesamt kann in der Warnow eine Fläche von bis zu 4.950 Quadratmetern bebaut werden, soll doch das Archäologische Landesmuseum dort stehen, wo jetzt noch Wasser ist - im Christinenhafen der Hansestadt Rostock. Möglich ist, dass die Fläche versiegelt wird, es könnte aber auch sein, dass das Gebäude auf Stelzen steht. Mit dem Museumsneubau soll erst nach der Bundesgartenschau 2025 in Rostock begonnen werden, höchstwahrscheinlich im Frühjahr 2026. Derzeit gehen alle Beteiligten davon aus, dass das Archäologische Landesmuseum dann 2030 eröffnet wird und somit die ersten Besucher empfangen kann.

