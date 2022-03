Sebastian Krumbiegel: "Waffen verschlimmern Dinge nur" Stand: 23.03.2022 19:09 Uhr Sebastian Krumbiegel ist einer der Unterzeichner von "Der Appell". Die Aktion stellt sich gegen die Aufrüstung der Bundeswehr. Im Interview erzählt der Prinzen-Sänger, warum er mitmacht. Beitrag anhören 5 Min

100 Milliarden Euro zur Aufrüstung der Bundeswehr - darüber diskutiert im Moment der Bundestag. Nun regt sich Protest gegen die geplante Aufrüstung: "Der Appell" heißt eine Aktion, die schon über 16.000 Unterzeichner gefunden hat. Einer von ihnen ist Sebastian Krumbiegel von den Prinzen.

NDR Kultur: Sebastian, warum hast Du unterschrieben?

Sebastian Krumbiegel: Um es erst einmal ganz platt zu sagen: Weil ich nicht glaube, dass man mit so einer Hochrüstung einen Krieg beenden kann. Ich glaube, dass Waffen am Ende nur Dinge verschlimmern können. Ich weiß natürlich, dass das ein sehr weites Feld ist. Und ich weiß natürlich, dass es auch viele Gelegenheiten in der Geschichte gab, wo man nur mit Waffengewalt Dinge hat zu Ende bringen können. Ich habe mich selbst in letzter Zeit, seit der Krieg ausgebrochen ist, mehr und mehr gefragt, inwiefern ich meine pazifistische Grundeinstellung hinterfragen muss. Inwiefern ich sagen muss: Manchmal gibt es keine andere Möglichkeit, als mit Waffengewalt Dinge zu ändern. Aber ich glaube, und das glauben alle, die das unterschrieben haben, dass das unverhältnismäßig ist. Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht im Übereifer eine schnelle Aktion, die nicht parlamentarisch oder gesellschaftlich abgesichert und nicht hinterfragt worden ist, auf den Weg bringt. Das finde ich definitiv falsch.

Was wäre denn Deiner Ansicht nach die richtige Antwort auf einen Aggressor wie Wladimir Putin, als der er sich gerade entpuppt?

Krumbiegel: Wenn ich so eine Antwort hätte, dann würde ich selber in der Politik sein und da schlaue Antworten geben. Ich bin selbst am Fragen. Ich glaube, dass Sanktionen erst einmal richtig sind. Dass es richtig ist, dass wir kein Gas mehr importieren, dass wir versuchen, wirtschaftlich zu antworten. Und dass wir immer auch versuchen, auf diplomatischem Wege Dinge zu klären, aber eben nicht mit Waffengewalt.

Nun ist Deutschland im Verbund der Nato - könnte da aber immer nur die Antwort geben: Ja, wir bezahlen gern, aber die Bundeswehr ist nur bedingt einsatzbereit. Wie könnte man da richtig reagieren?

Krumbiegel: Ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen, dem ich genau dieselbe Frage gestellt habe: Müssten wir nicht doch irgendwie auch militärisch antworten? Und er sagte, er verstehe die ganzen Argumente, aber, um meinen Freund aus Leipzig zu zitieren: "Dritter Weltkrieg ist eben auch nicht so geil." Und das ist am Ende wirklich die Antwort, weil das die Folge davon wäre: dass die ganze Welt brennen würde.

Wir waren wahrscheinlich in Deutschland dagegen, Waffen in die Ukraine zu liefern. Im Nachhinein wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Oder würdest Du auch da sagen, dass das nicht der richtige Weg ist?

Krumbiegel: Wir sind ja ein Land, das eine lange Geschichte hat. Wir haben auch eine lange Geschichte, was die ehemalige Sowjetunion betrifft. Wir wissen, dass wir den größten Krieg der Menschheitsgeschichte über die Welt gebracht haben und dass die meisten Opfer in der Sowjetunion zu beklagen waren. Deswegen glaube ich schon, dass wir eine Sonderstellung haben als Deutsche, dass wir nicht einfach sagen können: Jetzt müssen wir aber hier mal richtig reingehen. Ich glaube, da geht bei vielen Leuten der Alarm an - und die sagen: Das hatten wir doch alles schon einmal, 1941.

Was für Reaktionen bekommst Du darauf, dass Du unterzeichnet hast und Dich öffentlich dazu bekennst?

Krumbiegel: Unser Bassgitarrist hat immer mal gesagt: Wer den Kopf aus dem Fenster hält, wird gefilmt. Und da hat er wirklich recht. Wenn du dich in irgendeiner Weise positionierst, kriegst du positive und negative Reaktionen. Ich bekomme sehr viele positive Reaktionen. Man merkt es auch an dem Zuspruch, den unser Aufruf gerade bekommt, dass schon sehr viele Leute unterschrieben haben. Aber ich kriege natürlich auch Reaktionen, die sagen, es sei unverantwortlich, man müsse den Leuten helfen. Ich hänge auch dazwischen. Jeder von uns überlegt gerade, was man machen kann. Wie können wir jetzt reagieren? Für mich ist einer der wichtigsten Punkte, dass wir den Geflüchteten, die gerade zu uns kommen und schlimme Dinge erlebt haben, die Hand reichen und Solidarität üben. Viel mehr Antworten habe ich wirklich nicht. Ich stelle genauso Fragen wie wir alle. Und ich bin genauso verzweifelt und frustriert über die Situation und habe genauso Angst wie ganz viele andere Leute.

Ich habe viel gelesen von Leuten, die gesagt haben: Ich denke darüber nach, dass ich ganz normal durch die Gegend laufen kann oder meinen Wasserhahn aufdrehen kann und dort Wasser rauskommt - und weiß, dass das keine Normalität ist. Wenn wir die Bilder aus der Ukraine sehen, was da gerade abgeht - das sind Sachen, die wir uns nicht mehr hätten vorstellen können, dass sie in unseren Breiten passieren. Aber das ist alles gar nicht mehr so weit weg, und deswegen sind wir alle ängstlich.

Das Gespräch führte Mischa Kreiskott.

