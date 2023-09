Stand: 25.09.2023 10:23 Uhr Schauspieler und Regisseur Dieter Hufschmidt ist gestorben

Dieter Hufschmidt ist am Samstag im Alter von 88 Jahren verstorben, wie seine Familie mitteilte, heißt es in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat er die Theatergeschichte in Hannover geprägt. Seit 1969 war der Schauspieler und Regisseur am Schauspiel Hannover engagiert. Dieter Hufschmidt wurde 1935 in Mühlheim an der Ruhr geboren, über einige Stationen landete er schließlich in seiner Wahlheimat Hannover. Der wichtigste Grund Schauspieler zu werden, sei für ihn die Liebe zur Sprache gewesen. | Sendebezug: | 25.09.2023 09:00 | NDR Kultur