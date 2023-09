Stand: 05.09.2023 10:19 Uhr Rolling Stones über "neue Ära" und neues Album "Hackney Diamonds"

Die Rolling Stones haben auf ihrer Instagram-Seite den Titel zum ihrem neuen Album bestätigt. Am Mittwoch wird die britische Band mit US-Talkshowmoderator Jimmy Fallon über ihr 31. Studioalbum "Hackney Diamonds" sprechen. Das Interview soll im Youtube-Channel der Band gestreamt werden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PA wird der 80-jährige Ex-Beatle Paul McCartney als Bassist in einem der Songs zu hören sein. Schlagzeuger Steve Jordan hat den Part des verstorbenen Charlie Watts übernommen. Die Arbeit mit Jordan habe "neue Energie und Lebensfreude mitgebracht", so Stones-Gitarrist Keith Richards. | 05.09.2023 10:40 | NDR 2