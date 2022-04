Norddeutsche Kulturbetriebe arbeiten aktiv an Gleichstellung Stand: 08.04.2022 13:55 Uhr Die Gleichstellung von Mann und Frau in der Gesellschaft ist ein aktuelles Thema. Auch Kulturbetriebe werden regelmäßig in der Debatte um Geschlechtergerechtigkeit hinterfragt - auch im Norden.

von Anina Pommerenke

Frauen sollen mehr Sichtbarkeit in den Programmangeboten des Norddeutschen Rundfunks bekommen. Deswegen beteiligt sich der NDR freiwillig an der sogenannten "50:50-Challenge". Die Idee dazu hatte die BBC - kurz erklärt geht es darum, Gleichstellung und Diversität auch sichtbar zu machen. Denn verschiedene Studien zeigen es immer wieder: Es gibt zum Beispiel deutlich mehr männliche Experten in Interviews, Gäste in Talkshows oder auch Präsentatoren und Moderatoren.

Bei der 50:50-Challenge verpflichten sich die beteiligten Sender dazu, genau dieses Verhältnis auszuzählen und bei Bedarf anzupassen. Wie gesagt, das Ganze ist freiwillig und neben dem NDR beteiligen sich viele andere Medienanstalten und Universitäten aus über 26 Ländern an der Herausforderung. Auch wenn dies ein erster Schritt zu mehr Pluralität sein mag, gibt es auch viel Kritik an dem 50:50-Modell. Weil es nur die Beteiligung von Männern und Frauen berücksichtigt - aber eben nicht auf viele andere marginalisierte Gruppen eingeht, wie etwa Menschen mit Behinderungen, mit Migrationshintergrund oder aus der LGBTQ+-Community.

männliche Dominanz bei norddeutschen Kulturbetrieben

Auch der Kulturbetrieb sieht sich regelmäßig mit der Debatte nach Geschlechtergerechtigkeit konfrontiert. Da werden die Oscars als all zu weiße Veranstaltung abgetan. Es wird kritisiert, dass zu wenige Filme von Frauen ausgezeichnet werden. Gefühlt werden ein Großteil der großen Festivals, Theater und Opernhäuser immer noch von Männern geführt - auch wenn es mittlerweile bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern oder am Schauspielhaus Hannover Frauen in den Spitzenpositionen gibt.

Und die Museen zeigen je nach thematischer Ausrichtung deutlich mehr Männer, schließlich war es in den vergangenen Jahrhunderten für Frauen so gut wie unmöglich, sich (unter ihrem eigenen Namen) künstlerisch zu betätigen.

Umgang einiger Kulturbetriebe mit Geschlechter-Gerechtigkeit im Norden

Das Braunschweig International Film Festival (BIFF), das in diesem Jahr vom 7. bis zum 13. November stattfindet, wird von einer weiblichen Doppelspitze geleitet: Karina Gauerhof übernimmt das Programmmanagement und Anke Hagenbüchner ist für die Festivalorganisation verantwortlich. Das Büro bestehe derzeit aus vier Frauen und zwei Männern, heißt es auf Nachfrage von NDR Kultur. Beim Vorstand des Vereins verteile es sich wiederum gegensätzlich, er bestehe zum aktuellen Zeitpunkt aus vier Männern und zwei Frauen. Bei der Auswahl der Mitarbeitenden gehe es aber vor allem um die Qualifikation und wie die jeweilige Person zum Team passe.

Dennoch gab es in der Vergangenheit bereits Überlegungen, bei der Auswahl der Filme in puncto Regie eine Frauenquote einzuführen. Letztlich habe man diesen Ansatz dann nicht weiterverfolgt, da die Filmszene in den letzten Jahren ohnehin von starken Filmprojekten von Frauen geprägt gewesen sei und dieser Trend bis heute anhalte. Die angestrebte Quote habe sich sozusagen "aus sich selbst heraus" erfüllt. Besonders bei der Auswahl der Jurys achte das BIFF jedoch darauf, dass diese divers besetzt sind. Eine 50:50 Männer- und Frauen-Verteilung werde angestrebt und in den meisten Fällen auch erreicht. Dasselbe gelte für die Auswahl der Gäste bei den Panels.

Braunschweiger Filmfest aktiv für offene Zivilgesellschaft

Eine Besonderheit des Festivals sind auch die viele verschiedenen Filmpreise, die in seinem Rahmen verliehen werden. Wie das BIFF hervorhebt, gibt es darunter auch den Frauenfilmpreis "Die TILDA", der mit 5.000 Euro dotiert ist. Das Preisgeld stellen insgesamt 60 Stifterinnen bereit. Ziel des Preises sei es, filmschaffende Frauen in ihrer Diversität sichtbar zu machen. Und dabei gehe es um Diversität in jeder Hinsicht - sowohl was das Genre, die Art des Erzählens, die erzählten Geschichten und was die Regisseurinnen selbst angeht. Denn der international ausgeschriebene Regiepreis richte sich an alle Frauen, unabhängig von Kategorien wie Herkunft, Hautfarbe, sexueller Identität und Orientierung.

Ein weiteres wichtiges Ziel des Filmpreises von Frauen für Frauen sei darüber hinaus, speziell Regisseurinnen zu ermutigen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und deren Werke noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Das Team vom Braunschweig International Film Festival betont, dass es auch in den kommenden Jahren seinen Beitrag zu einer offenen und geschlechtergerechten Zivilgesellschaft leisten möchte.

Hamburger Literaturhaus lebt Bewusstsein für Thematik

Auch das Literaturhaus Hamburg verfolge die aktuellen Diskussionen um Geschlechtergerechtigkeit im Kulturbetrieb genau und prüfe sein Programm regelmäßig auf diesen Gesichtspunkt hin, teilt Chef Rainer Moritz mit. "Allerdings halte ich nichts davon, sklavisch auszuzählen, ob wir eine paritätische Frauen-Männer-Quote in unserem Programm haben." Für ihn zählt einzig und allein die Qualität von Texten - und da könne es Monate geben, in denen ihn und sein Team die Bücher von Autoren mehr überzeugt haben als die von Frauen - und andersherum. Moritz würde vor einer Auszählung seines Programms nicht zurückschrecken, wenn beispielsweise jemand im Rahmen einer Bachelorarbeit prüfen wolle, wie "gerecht" es am Hamburger Literaturshaus in den letzten Jahren zugegangen ist.

Dem Ergebnis könne er gelassen entgegensehen, sagt er, und untermauert das mit einem aktuellen Beispiel. Jetzt im April werde das Haus wieder das kleine High-Voltage-Festival durchführen: "Und erst beim Schreiben der Programmtexte fiel uns auf, dass von den dreizehn Künstlern und Moderatoren, die an den sechs Festivalabenden auftreten, zwölf Frauen sind." Für Moritz ist klar: Der Literaturbetrieb hierzulande ist keine Männerdomäne mehr.

