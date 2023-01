Stand: 23.01.2023 18:31 Uhr An Rubens-Bild festgeklebt - Prozess gegen Klima-Aktivisten

Klimaaktivisten, die sich im August am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek in München festgeklebt haben, müssen sich vom 14. Februar an vor Gericht verantworten. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts München am Montag mit. Zwei Aktivisten der Bewegung Letzte Generation hatten sich am 28. August 2022 am Rahmen des Gemäldes "Der bethlehemitische Kindermord" von Peter Paul Rubens festgeklebt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft München entstand damals ein Schaden in fünfstelliger Höhe, daher wurde in den Strafbefehlen "eine erhebliche Geldstrafe festgesetzt". | Sendebezug: | 24.01.2023 09:20 | NDR Kultur