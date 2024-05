Stand: 22.05.2024 16:36 Uhr Lars Eidinger erhält Emder Schauspielpreis

Der 48-Jährige wird damit beim 34. Internationalen Filmfest Emden-Norderney für seine herausragende schauspielerische Leistung geehrt, wie die Festivalleitung am Mittwoch mitteilte. Eidinger soll den mit 10.000 Euro dotierten Preis bei der Verleihung am 9. Juni im neuen Emder Festspielhaus am Wall persönlich entgegennehmen. Mit der Auszeichnung ist auch eine filmische Hommage verbunden. Sechs Filme und Fernsehproduktionen mit Eidinger werden zu sehen sein, darunter das gerade erst mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Drama "Sterben" von Regisseur Matthias Glasner. Das Internationale Filmfest Emden-Norderney ist eines der größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. | Sendebezug: | 22.05.2024 16:00 | NDR Kultur