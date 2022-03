Kultur als Deckmantel: Nord Stream 2 und das Baltic Sea Philharmonic Stand: 14.03.2022 17:21 Uhr Das Baltic Sea Philharmonic wurde von der Nord Stream AG und vom Usedomer Musikfestival initiiert. Nach dem militärischen Einmarsch Russlands in der Ukraine stellt sich die Frage, wie dieses Projekt bewertet werden soll. Beitrag anhören 8 Min

Das Baltic Sea Philharmonic wurde 2008 gegründet, um die Anrainerstaaten der Ostsee musikalisch miteinander zu verbinden - von Skandinavien über Deutschland, die baltischen Staaten und Polen bis nach Russland. Ein Gespräch mit Jörg Heiser, Professor an der Universität der Künste Berlin.

Herr Heiser, wie muss man sich eine Sponsoring-Partnerschaft zwischen einem Orchester und einer Ostsee-Pipeline-Gesellschaft vorstellen?

Jörg Heiser: Ich bin kein Experte für die Frage, wie genau das Orchester entstanden ist, aber ich weiß aus anderen Zusammenhängen, dass es von bestimmten politischen Figuren, zum Beispiel Gerhard Schröder, Bemühungen gab, eine Art von Kultur-Diplomatie zu betreiben, wo ein Orchester oder eine Kunsthalle in Berlin als Anlass dienen, um wirtschaftliche und politische Verknüpfungen anzubahnen beziehungsweise die zu stärken und auf diese Weise eine Annäherung zu ermöglichen, in dem Fall auch mit russischen Akteuren. Grundsätzlich ist gegen kulturellen Austausch überhaupt nichts zu sagen, außer vielleicht in Kriegszeiten, wo man bestimmte Dinge unterlassen muss, als Protest oder Boykott. Aber was ist, wenn da auch unmittelbar eine politische Beeinflussung stattfindet, wenn öffentliche Gelder für private Zwecke verwendet werden? Da haben wir ein großes Problem.

Weitere Informationen Das Orchester und die Ostseepipelines von Nord Stream Das Baltic Sea Philharmonic wurde von der Nord Stream AG initiiert. Jetzt herrscht Krieg in der Ukraine. Wie ist diese Kulturpartnerschaft nun zu bewerten? mehr

Ist das denn außergewöhnlich? Vor einem halben Jahr hätte sich niemand für diese Art von Kulturdiplomatie interessiert, oder?

Heiser: Ja, vielleicht haben Sie Recht in dem Sinne, dass es jetzt durch den Angriffskrieg der russischen Armee in der Ukrainer allzu augenfällig geworden ist, dass da was schiefgelaufen ist, dass man versucht hat Dinge zu verknüpfen, die in gewisser Weise als besänftigend auf eine bestimmte Politik, etwa eine autokratische oder sogar diktatorische Politik einwirken sollen. Wir merken jetzt, dass das offenbar völlig schiefgelaufen ist und dass hier auch Dinge missbraucht wurden. Man nennt das in der Kunst- und Kulturszene "Artwashing": Man versucht mit Kunst und Kultur dubiose, wenn nicht kriminelle Machenschaften reinzuwaschen. Ob das unbedingt in dem persönlichen Interesse von Herrn Putin lag, ist zu bezweifeln - ihm war das wahrscheinlich völlig egal. Aber bei Leuten wie Gerhard Schröder beispielsweise, der sicherlich dazu beigetragen hat, dass Herr Putin Schirmherr einer Ausstellung namens "Diversity United" war, die noch während der ersten Woche des Angriffskriegs in Moskau zu sehen war, muss man fragen, ob das legitim ist. Die Antwort lautet für mich - zumindest vorläufig: definitiv nein.

Kultur als Deckmantel muss ziemlich oft herhalten, oder?

Heiser: In der Tat. Das ist auch in anderen Bereichen leider der Fall. Das Metropolitan Museum in New York und andere Museen in den USA hatten von der Milliardärsfamilie Sackler Museumsflügel spendiert bekommen, bis immer klarer wurde, dass diese Familie ihr Vermögen mit dem Verkauf von Opioiden verdient hatten, an denen jedes Jahr in den USA Tausende wegen Überdosierung sterben. Bis heute sitzen sie auf ihrem Geld beziehungsweise haben es teilweise ins Ausland geschafft. Es ist durch Proteste gelungen, die Museen dazu zu bringen, die Widmung der Familie Sackler aus dem Gebäude zu entfernen. Das ist nur ein Beispiel von vielen.

Weitere Informationen Usedomer Musikfestival: Nord Stream 2 nicht mehr Orchester-Sponsor In Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine ist die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung ausgesetzt worden. mehr

Der Künstlerische Leiter und Gründungsdirigent des Baltic Sea Philharmonic, Kristjan Järvi, sagte dem NDR, dass die Mission eigentlich gewesen sei, ein großes Forum zu bilden, um Menschen zusammenzubringen. Und überhaupt sei Kunst nicht käuflich, Kultur könne weder manipuliert noch benutzt werden. Sehen Sie das auch so?

Heiser: Ich bin etwas skeptisch bei dieser Einschätzung. Wir haben auch Fälle in der klassischen Musik gesehen, wo Leute eine sehr große Putin-Nähe an den Tag gelegt haben, und die Frage ist: Tun sie das aus Überzeugung oder weil es bestimmte Formen von Zuwendungen und Gefälligkeiten gegeben hat? Das muss nicht unbedingt immer in Form von Geld passiert sein. Es gibt auch "Bühnen-Wichtigkeit", dass man sich geehrt fühlt, an etwas teilzunehmen, wo Staatsleute auftauchen. Man hat da bislang immer ein, manchmal auch zwei Augen zugedrückt, wenn dort Leute als Schirmherren oder Ehrengäste "abgefeiert" wurden, die für Menschenrechtsverletzungen und antidemokratische Bestrebungen verantwortlich sind. Das gilt übrigens nicht nur für Russland, das gilt mindestens genauso etwa für Saudi-Arabien oder China. Wir müssen uns fragen, inwieweit wir bereit sind, die Kunst als eine Bühne zu benutzen, um solche Dinge anzubahnen - zumal wenn die Leute sich persönlich bereichern, Stichwort Rüstungsindustrie oder Gas und Öl.

Es geht nicht nur um Länder wie Saudi-Arabien, China und Russland - es geht auch um Deutschland, USA und andere Länder, in denen Privatpersonen beziehungsweise Privatunternehmen oft öffentlich mitfinanzierte, wenn nicht sogar ganz finanzierte Dinge wie ein Orchester oder eine Kunsthalle für ihre privaten Zwecke missbrauchen.

Das Interview führte Andrea Schwyzer.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Zivilisten gelingt Flucht aus Mariupol Zahlreiche Menschen konnten die belagerte Stadt verlassen, Hilfsgüter kommen nicht durch. Ukrainische und russische Vertreter verhandeln weiter. Die News im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 14.03.2022 | 18:00 Uhr