Stand: 26.02.2025 11:45 Uhr Eva Birkenstock wird neue Direktorin der Kestner Gesellschaft

Die Kestner Gesellschaft in Hannover bekommt ab 1. August 2025 eine neue Künstlerische Direktorin. Wie der Kunstverein am Mittwoch mitteilte, übernimmt Eva Birkenstock den Posten. Die 47 Jahre alte Kunsthistorikerin und Kuratorin ist derzeit Direktorin des Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen. Nach dem Studium in Köln, Berlin und Havanna war die gebürtige Siegenerin in unterschiedlichen Positionen am Kunstverein Hamburg, der Halle für Kunst in Lüneburg sowie am Kunsthaus Bregenz und im Kunstverein Düsseldorf tätig. | Sendebezug: 26.02.2025 11:30 | NDR Kultur