Stand: 25.05.2023 14:02 Uhr Ella Burkhardt erhält JazzAward der JazzBaltica

Die 21-jährige Sängerin Ella Burkhardt aus Schleswig-Holstein erhält zur JazzBaltica den diesjährigen Förderpreis der Investitionsbank. Er ist mit 5.000 Euro dotiert. Burkhardt habe ein enormes stimmliches Potenzial, lobte der Künstlerische Leiter der JazzBaltica, Nils Landgren. Die Preisverleihung und das Preisträgerkonzert finden am 23. Juni in Timmendorfer Strand statt. Außerdem ist Ella Burkhardt am Samstag, 24. Juni, kurz vor Mitternacht mit ihrem Vater Ingolf Burkhardt und dem Gitarristen Roland Cabezas bei @thebeach zu erleben. | Sendebezug: | 25.05.2023 14:15 | NDR Kultur