Drei bedeutende ukrainische Komponisten unter der Lupe Stand: 27.04.2022 17:12 Uhr Das Kyiv Symphony Orchestra spielt am 30. April in Hannover (live auf NDR Kultur) und am 1. Mai in Hamburg Werke bedeutender ukrainischer Komponisten: Maxim Berezovsky, Myroslav Skoryk und Borys Ljatoschynskyj.

von Raliza Nikolov

Maxim Berezovsky: Der ukrainische Mozart

Maxim Berezovsky ist ein Zeitgenosse Mozarts. Er lebt etwa von 1745 bis 1777. Seine Musik klingt sehr vertraut - viele Künstler inspirieren sich auf ihren Reisen im 18. Jahrhundert gegenseitig. Wann genau Berezovsky geboren wird, ist nicht bekannt, nur, dass er um 1745 in Hluchiw in der Nähe der nordwestlichen Stadt Charkiw zur Welt gekommen sein muss. Wenn es nicht zerstört worden ist, steht dort bis heute ein Denkmal ihm zu Ehren.

Über Kiew und St. Petersburg nach Bologna

Ausgebildet wird Maxim Berezovsky in Hluchiw und in Kiew, ehe er als Sänger am Zarenhof in St. Petersburg engagiert wird. Der Hof ist in dieser Zeit berühmt für die Aufführung italienischer Opern. Berezovsky beginnt auch zu komponieren, und offenbar gefallen seine Werke so sehr, dass der junge Musiker nach Italien geschickt wird. Kurz vorher war Wolfgang Amadeus Mozart dort gewesen, jetzt studiert Maxim Berezovsky bei Padre Martini in Bologna und ist sehr produktiv. Eine Oper entsteht, "Il Demofonte" nach Pietro Metastasio. Hier ist wahrscheinlich auch die Sinfonie C-Dur entstanden, denn die Handschrift wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts in den Archiven des Vatikans wiedergefunden.

Weitere Informationen Kyiv Symphony Orchestra kommt nach Hannover und Hamburg Norddeutsche Konzerthäuser setzen ein Zeichen für die Menschen in der Ukraine und unterstützen das Kyiv Symphony Orchestra. mehr

Tragisches Ende einer hoffnungsvollen Karriere

Zurückgerufen nach St. Petersburg, soll Maxim Berezovsky eine Musikakademie im ukrainischen Krementschuk aufbauen. Angeblich verliebt er sich in eine Sängerin am Hof, was den eifersüchtigen Grafen auf den Plan ruft, der die Frau nach Sibirien verbannt. Totunglücklich geht Berezovsky zurück nach St. Petersburg und nimmt sich mit kaum 40 Jahren das Leben.

Eine wunderbare Entdeckung: Die Sinfonie C-Dur

Die Sinfonie C-Dur von Maxim Berezovsky ist zwischen 1770 und 1772 entstanden. Ivan Stetsky, Oboist des Kyiv Symphony Orchestra, nennt sie eine der ersten ukrainischen Sinfonien überhaupt und beschreibt die Musik als energetisch und fröhlich. Alle Sätze des knapp zehnminütigen Stücks gehen nahtlos ineinander über, sodass man vermuten könnte, dass Berezovsky das Stück vielleicht auch als Opern-Ouvertüre gedacht hat.

Weitere Informationen Das Kyiv Symphony Orchestra zu Gast in Hannover Eines der bedeutendsten Orchester der Ukraine ist auf Tournee durch Deutschland. NDR Kultur überträgt live aus dem Kuppelsaal. mehr

Teil 1: Maxim Berezovsky: Der ukrainische Mozart

Teil 2: Der jüngste der drei Komponisten: Myroslaw Skoryk

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Das Konzert | 30.04.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik