Die 20 besten Bücher des Jahres - die Longlist von NDR Kultur Stand: 24.08.2021 08:00 Uhr Heute veröffentlicht die Jury des Deutschen Buchpreises die Longlist mit den 20 Titeln, die in die engere Auswahl für den Preis als "Bester deutschsprachiger Roman" kommen. Hier schon einmal vorab: die Longlist der NDR Kultur Literaturredaktion.

Die Bücher, die es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffen, müssen zwischen Oktober 2020 und September 2021 erschienen sein beziehungsweise erscheinen. Welche Titel auf der Liste zu finden sind, ist oft eine Überraschung.

Auch die NDR Kultur Literaturredaktion hat sich Gedanken gemacht und ihre eigene Longlist zusammengestellt. Welche 20 Bücher oder Autorinnen und Autoren sie preiswürdig findet und warum, sehen Sie hier.

Romane von Monika Helfer, Sven Regener und Eva Menasse dabei

Dazu gehören etwa Monika Helfers Roman "Vati", in dem die Österreicherin die Geschichte ihrer Familie fortschreibt - sanft und witzig, verspielt und sehr poetisch. Auch Sven Regeners Roman "Glitterschnitter" ist auf der Liste. Hier geht's im "Herr Lehmann"-Kosmos, aus dem es einfach noch so viel zu erzählen gibt - von Künstlern, Kaffeemaschinen und Kuchen im Kreuzberg der frühen 80er-Jahre. Das ist nicht nur lustig, da ist auch einfach sehr viel Liebe drin.

Michael Köhlmeier, sowieso einer der größten Erzähler der Gegenwart, erzählt in "Matou" gewitzt, brillant und sehr charismatisch aus seinen sieben Leben von der Französischen Revolution bis heute. Sharon Dodua Otoo Roman liefert mit ihrem Romandebüt "Adas Raum" einen wilden, witzigen, tiefgründigen Ritt durch die Jahrhunderte. Eva Menasse schildert im Roman "Dunkelblum", wie in einer Kleinstadt an der österreichisch-ungarischen Grenze im Jahr 1989 seltsame Dinge vor sich gehen.

