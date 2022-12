Alles auf Anfang: Von der Deko-Queen zur freien Künstlerin Stand: 01.12.2022 06:00 Uhr Von der Einrichtungsexpertin zur freien Künstlerin: "Die einen kennen mich, die anderen können mich", sagt Tine Wittler. Das ist ihr Motto - seit sie in ihrem Leben alles auf Anfang gesetzt hat.

49 Jahre alt, blonde Haare, schwarze Brille. Tine Wittler trägt ihr Lieblingskleid zum Interview - und flache Schuhe. Sie kommt also nicht mit "Stadtbereifung". So nennt sie alle Stiefel mit Absätzen, die sie noch besitzt. Sie bewahrt die Schuhe in der oberen Etage ihres Fachwerkhauses im Wendland auf und trägt sie nur noch selten.

Wittler lebte 25 Jahre in Hamburg, bis sie der Metropole den Rücken gekehrt und in ein kleines Dorf im "wundersamen Wendland" gezogen ist, wie sie sagt. Moderner Architektenbungalow gegen altes Fachwerkhaus.

Tine Wittler hat schon früh Interesse an den Medien

Nach dem Abitur studiert Wittler Kultur- und Kommunikationswissenschaften in Lüneburg, macht Praktika beim Radio. In dieser Zeit wird auch ihr Interesse für Einrichtungen geweckt, durch einen Freund, der als Möbeldesigner arbeitet. Später sammelt sie unter anderem in der Redaktion von Andreas Türck erste Erfahrungen.

Ab 2001 moderiert sie bei "Bravo TV" ihre eigene Rubrik: "Die Wohnungspolizei”. Doch diese wird schon nach kurzer Zeit eingestellt. Aber dann wird RTL aufmerksam. Und produziert die Pilotfolge einer neuen Einrichtungssendung - mit Tine Wittler als Moderatorin.

Durchbruch mit "Einsatz in vier Wänden"

Die Sendung wird ein großer Erfolg. Von 2003 bis 2013 läuft "Einsatz in vier Wänden" fortan täglich um 11:30 Uhr. 2004 gewinnt sie sogar den Deutschen Fernsehpreis. Tine Wittler wird durch die Sendung immer bekannter. Sie wird auf der Straße angesprochen, immer wieder wollen Menschen Fotos mit ihr machen. Doch der Ruhm setzt ihr auch zu. "Ich war nicht gern prominent", sagt Wittler heute.

Insgesamt läuft die Sendung "Einsatz in vier Wänden" zehn Jahre. Später betreibt Wittler eine Bar und arbeitet als Künstlerin und Sängerin, schreibt mehrere Bücher. Sie heiratet und lebt insgesamt 25 Jahre in Hamburg. Bis sie im Stau steht.

Alles-auf-Anfang-Moment im Stau

"Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren'", erzählt Wittler. Von Rissen aus war sie unterwegs nach Eimsbüttel zu ihrer Bar, hatte eine lange To-Do-Liste und stand im Stau. "Sechs Mal hatte ich den gleichen Nachrichtenblock gehört und war immer noch nicht da, wo ich hin wollte", erinnert sie sich. "Meine Hände wollten was bewegen und waren an dieses Lenkrad gekettet". Das war der Moment, an dem sie dachte: "Vielleicht musst du nicht dich verändern, sondern deine Umgebung."

Umzug ins Wendland

Tine Wittler kauft ein Fachwerkhaus auf dem Land und verlässt Hamburg. Dort betreibt sie ein Atelier und "Kreativkonsulat", hat als Künstlerin viele Auftritte - und erlebt während der Corona-Pandemie einen neuen Alles-auf-Anfang-Moment.

Das ganze Interview mit Tine Wittler zum Nachhören im neuen Podcast ALLES AUF ANFANG mit Ilka Petersen. Immer donnerstags spricht die NDR Journalistin und Moderatorin mit Frauen, die es gewagt haben, den persönlichen Reset-Knopf zu drücken.

