Wolfcenter Dörverden: Wo die Wölfe heulen Stand: 16.11.2022 09:07 Uhr Im Wolfcenter Dörverden nahe Verden leben mehrere Wolfsgruppen. Besucher können die Tiere in verschiedenen Gehegen beobachten und sogar nebenan in einem Baumhaus mit Blick auf die Wölfe übernachten.

Wölfe ganz nah, inmitten ihrer natürlichen Umgebung erleben - das ist möglich im Wolfcenter im niedersächsischen Dörverden südlich von Verden. Dort leben in großen, bewaldeten Gehegen mehrere Gruppen, darunter vor allem Europäische Grauwölfe sowie Hudson Bay Wölfe und Kanadische Wölfe. Von einer Plattform aus können Besucher die Gehege überschauen und die Tiere in Ruhe beobachten, ohne sie zu stören.

Führungen mit Fütterungen

Einige Wölfe wurden per Hand mit der Milchflasche aufgezogen und verhalten sich Menschen gegenüber relativ zutraulich, andere, die weniger engen Kontakt zu Menschen hatten, sind eher zurückhaltend. Die Besucher haben so die Möglichkeit, das unterschiedliche Verhalten der Tiere zu studieren. Das Wolfcenter bietet Führungen für Erwachsene und für Kinder an, die im Eintrittspreis enthalten sind. Dabei können Besucher Fütterungen erleben sowie Wissenswertes über wildlebende Wölfe in Deutschland erfahren und Fragen stellen.

Mitmach-Ausstellung und "Zeittunnel"

Eine moderne interaktive Erlebnisausstellung unter der Federführung des Universums Bremen vermittelt einen Einblick in das Leben der Wölfe. Erlebbar wird es durch präparierte Tiere und Ausstellungsstücke zum Anfassen und Ausprobieren. Den Mittelpunkt der Ausstellung bilden Schaukästen, um die sich fünf Themenbereiche gruppieren: "Faszination Wolf", "Unter Wölfen", "Von Wölfen gejagt", "Wölfe und Menschen" und "Vom Wolf zum Hund". Im Ausstellungsteil "Zeittunnel" können Besucher außerdem die menschliche Entwicklung in den letzten 15.000 Jahren nachvollziehen.

Vielfältiges Programm und Übernachten im Baumhaus

Das Wolfcenter legt großen Wert darauf, auch Kinder für die scheuen Jäger zu interessieren und bietet für Kindergartenkinder und Schüler spezielle Programme und Führungen an. Zusätzlich gibt es für die jüngsten Besucher einen Streichelzoo mit Ziegen sowie einen Wasser- und Naturspielplatz. Auch für Erwachsene hat das Center verschiedene weiterführende Veranstaltungen im Programm, darunter Foto- und Zeichenworkshops sowie Vorträge. Außerdem einen Abend unter Wölfen, bei dem Besucher am Wolfsgehege bei Lagerfeuer sitzen, den Tieren beim Fressen zuschauen und Interessantes über sie erfahren.

Wer mag, kann im Wolfcenter übernachten: Neben einfachen Doppelzimmmern stehen auch Tipis und sogar ein Baumhaus mit Blick auf eines der Wolfsgehege zur Verfügung.

Wolfcenter Kasernenstraße 2

27313 Dörverden (Ortsteil Barme)

Tel.: 04234 94311 0



Preise und Öffnungszeiten auf der Website des Wolfcenters

