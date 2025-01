Vogelpark Niendorf: Kauz und Co. in Ostseenähe treffen Stand: 28.01.2025 10:56 Uhr Der Vogelpark Niendorf an der Ostsee beherbergt rund 1.000 Vögel und 250 verschiedene Arten in einer Schilflandschaft. Besonders sehenswert sind die vielen Eulenarten, eine der größten Sammlungen weltweit.

Imposante Andenkondore, farbenprächtige Papageien, gesellige Kormorane, Tukane aus den Tropen und viele verschiedene Eulenarten: Nur wenige Schritte von Strand und Meer entfernt liegt im Ostseeheilbad Niendorf einer der größten Vogelparks Deutschlands. Die Tiere leben in einer natürlichen Schilflandschaft mit kleinen Teichen und Wiesen, umgeben vom Naturschutzgebiet Aalbeek-Niederung.

Viele sehenswerte Eulen- und Storchenarten

Allein 15 verschiedene Storchenarten sind in dem naturnah gehaltenen Park zu Hause - das ist Rekord in Europa. An den Teichen fühlen sich Wasservögel wie Pelikane, Flamingos und Schwäne wohl. Bekannt ist der Park vor allem für seine Eulen. Zahlreiche Arten aus aller Welt leben in Niendorf, darunter der Malaien-Fischuhu, der Brillenkauz oder die Choliba-Eule.

Auf Rundwegen zu Freigehegen, Tierhäusern und Volieren

Auf Rundgängen von insgesamt zwei Kilometern Länge können Besucher das 70.000 Quadratmeter große Gelände mit seinen weitläufigen Freigehegen und reetgedeckten Tierhäusern barrierefrei erkunden. Die Mehrzahl der Tiere lebt frei in nicht überdachten Gehegen. Für Löffler, Sichler und Reiher wurden zwei große Freiflugvolieren gebaut.

Futter-Patenschaften für Vögel

1983 hat Vogelliebhaber Klaus Langfeldt den Vogelpark Niendorf übernommen. Viele der Tiere, die im Park leben, hat er selbst per Hand aufgezogen. Wer den Vogelpark unterstützen möchte, kann sich dem Förderverein anschließen oder eine Futter-Patenschaft übernehmen.

Vogelpark Niendorf An der Aalbeek

23669 Niendorf

Tel. (04503) 47 40



Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Vogelparks

