Mit dem Rad um den Kummerower See

Sanfte Hügel, grüne Wiesen, glitzernd blaues Wasser, ein Schloss und ein altes Kloster: Die rund 45 Kilometer lange Radtour rund um den Kummerower See, den viertgrößten Mecklenburg-Vorpommerns, bietet viel Abwechslung. Wer im Sommer unterwegs ist, sollte unbedingt Badesachen einpacken, denn unterwegs locken mehrere Badestellen.

Abstecher nach Dargun: Schloss und Klostersee

Ein guter Ausgangspunkt für die Tour, die sich mit Pausen bei gemächlichen Tempo gut an einem Tag bewältigen lässt, ist der kleine Fischerort Verchen an der Nordspitze des Sees. Bevor die eigentliche Radrunde um den See beginnt, lohnt ein kleiner Umweg nach Dargun. Das hübsche Städtchen bietet eine beeindruckende Schlossruine mit Kirche, Museum, Park und Aussichtsturm. Der Klostersee lädt zum Baden und Wandern ein. Ein Naturerlebnispfad erklärt den Lebensraum Wald auf zwei Rundwegen.

Extra-Tour: Mit der Fahrrad-Draisine nach Salem

Wer mag, kann vom Bahnhof Dargun auch zu einer Tour mit der Fahrrad-Draisine starten. Für die gesamte Draisinenstrecke von Dargun bis Salem - hin und zurück sind es rund 34 Kilometer - sollte man aber unbedingt ausreichend Zeit oder sogar einen weiteren Ausflugstag einplanen. Es ist aber auch möglich, nur eine Teilstrecke zu fahren und dann umzukehren.

Über die Peene und am Westufer nach Malchin

Wieder zurück am nordwestlichen Seeufer geht es zunächst zum Ausflugsrestaurant "Aalbude". Es liegt dort, wo die Peene aus dem Kummerower See hinausfließt. Eine Fähre bringt Radler und Fußgänger über den Fluss. Am westlichen Ufer des Sees führt der Weg nun über Neukalen nach Salem, wo ein Aussichtshügel einen schönen Blick über den See bietet.

In Malchin am südlichen Ufer des Sees ist ungefähr die Hälfte der Radrunde erreicht. Das hübsche Städtchen bietet einige schöne historische Bauten, darunter zwei mittelalterliche Stadttore sowie die Johanniskirche mit ihrem 67 Meter hohen Turm. Von der Plattform auf dem Turm eröffnet sich ein schöner Rundumblick über die Landschaft. In Malchin besteht auch die Möglichkeit, sich ein Kanu auszuleihen.

Am östlichen Ufer über Kummerow nach Verchen

Südlich des Sees geht es nun nach Kummerow. Das sanierte Schloss beherbergt eine Fotoausstellung, die aus der Sammlung des heutigen Schlossbesitzers hervorging. Der nächste Ort am Ostufer des Sees ist Sommersdorf mit einem alten Gusthof. Von dort führt der Weg wieder zurück nach Verchen.

