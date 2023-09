Mit dem Fahrrad auf dem Grünen Ring um Hannover Stand: 15.09.2023 14:40 Uhr Fahrradfahrer können auf dem Grünen Ring die Natur rund um Hannover erleben. Blau markierte Holzpfosten, Laternenpfähle oder Findlinge am Wegrand weisen ihnen den Weg.

Wer an den Stadtgrenzen Hannovers unterwegs ist, trifft immer wieder auf merkwürdige blaue Zeichen. Objekte aus Holz, Straßenlaternen oder große Steine erscheinen in ungewohnter Farbe. Tatsächlich steckt mehr dahinter. Die blauen Zeichen markieren den Grünen Ring, eine Fahrradroute, die auf landschaftlich reizvoller Strecke rund um die Landeshauptstadt führt.

Radeln abseits großer Straßen

Der Grüne Ring führt mal auf Radwegen, mal auf Wirtschafts- oder Forstwegen durch die abwechslungsreiche Landschaft um Hannover. Radfahrer müssen zwar hin und wieder große Straßen überqueren, meist führt die Route aber fernab des Autoverkehrs durch die Natur. Im Norden und Osten der Stadt verläuft die Route einige Kilometer direkt am Mittellandkanal entlang. Ein Abstecher nach Norden führt durch Felder und Wiesen nach Isernhagen und um den Altwarmbüchener See.

Im Osten geht es über den Kronsberg in südlicher Richtung zum Expo-Gelände. Dann weiter am Park der Sinne vorbei, durch die Leinemasch und an den Wilkenburger Teichen entlang gen Westen. Bei Wettbergen und Empelde führt die Strecke am Benther Berg vorbei wieder nach Norden. Schließlich führt die Route durch das Leinetal über Marienwerder zurück zum Mittellandkanal.

Grüner Ring mit blauen Wegweisern

Insgesamt 80 Kilometer führt die Route rund um Hannover. Drei zusätzliche Umlandschleifen bieten Abstecher in die Hannoversche Moorgeest im Nordwesten, in das Calenberger Land im Südwesten sowie in die Leinemasch und das Bockmerholz im Südosten der Stadt. Mit einigen Alternativabschnitten können Radfahrer so insgesamt 160 Kilometer zurücklegen.

Den Weg weisen dabei die blauen Hingucker. Wo der Weg abzweigt, heißt es: Augen offen halten und den blauen Markierungen folgen. Die gesamte Strecke ist so angelegt, dass sie immer wieder auf das Bus- und Schienennetz des öffentlichen Nahverkehrs trifft. Wer einen Teilabschnitt der Strecke befahren möchte, kann so flexibel zum gewünschten Toureinstieg gelangen.

Informationen über die Route

In zwei Ringbüchern hat die Region Hannover als Herausgeber Wissenswertes über interessante Stationen am Wegesrand zusammengefasst. In sieben Hauptabschnitte und die drei Umlandschleifen unterteilt, finden sich für jede Etappe Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, landschaftliche Besonderheiten sowie Hinweise auf Ausflugslokale und Freizeiteinrichtungen. Umfangreiche Informationen über den Grünen Ring sowie Stationen und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand gibt es aber auch kostenfrei auf den Internetseiten der Region Hannover.

Der Grüne Ring im Überblick Länge: 80 Kilometer (mit Umlandschleifen 160 Kilometer)

Start und Ziel: Region Hannover (Rundstrecke)

Orte an der Strecke:

Langenhagen, Garbsen, Ronnenberg, Laatzen, Isernhagen

Markierung: blau angestrichene Pfosten, Bänke, Bäume

Karte: Radtour Grüner Ring (grober Verlauf)

