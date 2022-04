Stand: 12.04.2022 10:09 Uhr Oldenburgs Schlossgarten entdecken

Ob Spaziergang, Mittagspause oder Sonnenbad: Wer in Oldenburg im Grünen entspannen möchte, macht am besten einen Abstecher in den Schlossgarten. Mächtige alte Bäume, große Rasenflächen, Wasserläufe, ein Teich und Blumenbeete prägen die historische Parkanlage, die seit 1978 unter Denkmalschutz steht und ganzjährig tagsüber für Besucher geöffnet ist.

Seit mehr als 200 Jahren das grüne Herz der Stadt

Entstanden ist der Schlossgarten vor gut 200 Jahren. Damals hatte der Oldenburger Herzog Peter Friedrich Ludwig die Idee, einen Kontrast zu den seinerzeit vorherrschenden französischen Barockgärten zu schaffen. Er ließ auf 16 Hektar Fläche einen Landschaftsgarten im englischen Stil anlegen, der zum größten Teil bis heute erhalten geblieben ist und somit zu den bedeutendsten historischen Parks in Deutschland gehört. Neben vielen alten Bäumen stehen im Schlossgarten auch einige schöne alte Gebäude, etwa der Teepavillon, der Heuschober und das Winterhaus.

