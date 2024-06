"Offene Gärten in MV" 2024: Gartenbesitzer öffnen ihre Pforten Stand: 07.06.2024 11:00 Uhr Bei der Aktion "Offene Gärten" laden am Wochenende 8. und 9. Juni wieder zahlreiche Gartenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern in ihre grünen Oasen ein. Der Eintritt ist meist frei.

Ob verwunschenes Blütenreich, prächtiger Bauerngarten oder gepflegter Rosengarten: Am zweiten Juni-Wochenende können Pflanzenfreunde wieder individuell angelegte Gartenanlagen besichtigen, sich Anregungen holen und mit anderen Gartenliebhabern direkt ins Gespräch kommen. Neben Hobbygärtnern beteiligen sich auch Vereine, Gutshäuser und Gärtnereien an der Aktion des Vereins "Offene Gärten in Mecklenburg-Vorpommern". Sie findet seit 2021 zweimal im Jahr statt, das nächste Mal am 14. und 15. September. Vor Ort weisen farbenfrohe Gießkannen den Weg zu den teilnehmenden Gärten.

Mehr als 100 Gärten nehmen teil

Landesweit sind in diesem Jahr 123 Gärten dabei. Die genauen Öffnungszeiten und Angebote hat der Verein "Offene Gärten in MV" auf seiner Website zusammengestellt. Dort können sich Interessierte auf einer Landkarte oder auf einer nach Landkreisen sortierten Liste über die einzelnen Gärten informieren. Einige teilnehmende Gärten haben auch Kaffee und Kuchen für die Gäste im Angebot. Der Eintritt ist meist kostenlos.

