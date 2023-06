"Offene Gärten" 2023: Gartenbesitzer in MV öffnen ihre Pforten Stand: 08.06.2023 13:51 Uhr Bei der Aktion "Offene Gärten" laden am Wochenende vom 10. und 11. Juni etwa 120 Gartenbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern Interessierte in ihre grünen Oasen ein. Der Eintritt ist fast immer frei.

Ob verwunschenes Blütenreich, prächtiger Bauerngarten oder gepflegter Rosengarten: Am zweiten Juni-Wochenende können Pflanzenfreunde wieder individuell angelegte Gartenanlagen bewundern, sich Anregungen holen und mit anderen Gartenliebhabern direkt ins Gespräch kommen. Neben Hobbygärtnern beteiligen sich auch Vereine, Gutshäuser und Gärtnereien an der Aktion. Ein weiteres Wochenende "Offene Gärten" findet im Herbst statt, dieses Jahr am 30. September und 1. Oktober. Vor Ort weisen farbenfrohe Gießkannen den Weg zu den teilnehmenden Gärten.

Jakosbleiter und Gottesauge im Bibelzentrum

Im Bibelzentrum Barth etwa gibt es Pflanzen mit christlich geprägten Namen zu entdecken, wie Jakobsleiter, Gottesauge, Madonnenlilie oder Judassilberling. Auf Usedom im Ostseebad Koserow öffnet der denkmalgeschützte Skulpturengarten des Malers Otto Niemeyer-Holstein, in dem sich neben Kunstwerken auch Gehölze, Beet- und Kübelpflanzen finden.

Flyer informieren über teilnehmende Gärten

Die genauen Öffnungszeiten und Angebote hat der Verein "Offene Gärten in MV" auf seiner Website zusammengestellt. Dort können sich Interessierte auf einer Landkarte oder auf einer nach Landkreisen sortierten Liste über die einzelnen Gärten informieren. Außerdem lassen sich, ebenfalls nach Landkreisen geordnet, Broschüren der teilnehmenden Gärten als PDF herunterladen. Der Eintritt zu den Gärten ist meist kostenlos. Die landesweite Aktion fand erstmals 2006 statt und erhält seitdem immer mehr Zuspruch.

