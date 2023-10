Winsen an der Luhe: Ein Schloss und viel Grün

Johann Peter Eckermann wurde 1792 in ärmlichen Verhältnissen in Winsen geboren. Über viele Umwege - er war unter anderem Amtsschreiber und Soldat - kam er 1823 nach Weimar und traf dort den von ihm verehrten Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der ihn als Gehilfen aufnahm. Nach dem Tod Goethes veröffentlichte Eckermann 1836 das Buch "Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens" - ein bis heute anerkanntes literarisches Werk. Eckermann starb 1854 verarmt und vereinsamt in Weimar. Ein Denkmal auf dem Winsener Kirchplatz und ein Bronze-Relief an der Eckermann-Realschule erinnern an den berühmten Sohn der Stadt.