Schiffshebewerk Scharnebeck: Wo Schiffe abheben Stand: 08.05.2023 10:12 Uhr Das riesige Hebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg hebt Schiffe im Elbe-Seitenkanal um 38 Höhenmeter an. Eine Schifffahrt durch die Anlage ist ein besonderes Erlebnis.

Ein beeindruckendes Bauwerk: Das Schiffshebewerk in Scharnebeck bei Lüneburg ist das größte in Deutschland. Bei seiner Fertigstellung im Dezember 1975 war es sogar das größte der Welt. Das Hebewerk funktioniert wie ein gigantischer Fahrstuhl: In zwei mit Wasser gefüllten Trögen werden Schiffe, die den Elbe-Seitenkanal befahren, von der Elbmarsch 38 Meter höher in die Geestlandschaft der Lüneburger Heide gehoben. Die reine Fahrzeit eines Troges dauert drei Minuten, von der Ein- bis zur Ausfahrt ist ein Schiff 20 Minuten unterwegs.

Mit dem Schiff durchs Hebewerk

Ein Informationszentrum gleich neben dem Hebewerk zeigt, wie das Schiffshebewerk funktioniert. Von zwei Aussichtsplattformen aus können Besucher das Ein- und Auslaufen der Schiffe bei der Schleusung hautnah miterleben. Wer selbst im Wassertrog mitfahren möchte, kann das auf einer Barkasse tun: Sie schippert mit Passagieren an Bord durch das Hebewerk, einmal hinauf und wieder herunter. Der ungewöhnliche Ausblick über die Elbtalauen begeistert nicht nur Technikfans.

Sanierung wegen Betonkrebs

Nach einer längeren Sanierung des Westtrogs stehen dem Hebewerk seit Sommer 2022 wieder beide Tröge zur Verfügung. Doch die Grundinstandsetzung des Schiffshebewerks geht ab März 2024 bis September 2026 weiter. Das Bauwerk leidet unter sogenanntem Betonkrebs, weil beim Bau falsches Material verwendet wurde.

Karte: Schiffshebewerk Scharnebeck

Weitere Informationen Scharnebeck: Neue Schleuse soll größere Schiffe durchlassen Das komme der Wirtschaft zugute und entlaste gleichzeitig die Umwelt, argumentieren Bundespolitikerinnen. mehr Elbe-Seitenkanal: Heide-Highway für Lastkähne 115 Kilometer zieht sich der Elbe-Seitenkanal durch die Heide: von der Elbe bis zum Mittellandkanal. Die Geschichte des beliebten Ausflugsziels begann 1976 dramatisch. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 08.10.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburger Heide Flüsse und Seen