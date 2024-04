Museumsbahn Walsrode: Auf schmaler Spur durchs Böhmetal Stand: 23.04.2024 11:18 Uhr Die Böhmetal-Kleinbahn fährt gemächlich durch die Landschaft - das ganze Jahr hindurch jeden Sonntag ab Walsrode in der Lüneburger Heide. An besonderen Tagen zieht eine Dampflok die Waggons.

Im Herzen der Stadt Walsrode beginnt die Fahrt der Böhmetal-Kleinbahn in südliche Richtung auf einer ehemaligen Bahnstrecke, die auf eine schmalere Spur umgebaut wurde. Gemütlich zuckelt die Museumsbahn auf neun Kilometern nahe des Flusslaufs der Böhme an Feldern entlang durch beschauliche Dörfer, vorbei an Hügelgräbern und einem Wellblechbahnhof bis nach Altenboitzen.

Im Zielbahnhof können Besucher in ein Café einkehren und wieder die Rückfahrt antreten. Unterwegs lässt sich auch in offenen Waggons erleben, wie Loks rangiert, Weichen gestellt und Straßen gesperrt werden.

Die historischen Waggons von 1895 und 1954 zieht eine der drei Lokomotiven "Wilde Erika", "Willem" oder "Hermann Löns". An besonderen Feiertagen ist eine Dampflok im Einsatz.

Mit der Draisine auf der Schmalspurbahn

Wer sich mit Muskelkraft fortbewegen möchte, kann eine Fahrt mit der Fahrraddraisine ab Hollige buchen. Im Anschluss lohnt ein Besuch des alten Bahnhofs. Das Wellblechgebäude gibt Einblick in den Bahnwärter-Alltag längst vergangener Zeiten, unter anderem lässt sich eine alte Küche besichtigen. Anschließend kann man sich draußen ein Plätzchen suchen und den frei herumlaufenden Hühnern, Enten und Gänsen zuschauen.

Der Förderverein bietet zum Thema Schmalspurbahn Gruppen- und Schulprogramme ab Klasse 2 an.

Museumsbahn Walsrode - Böhmetal-Kleinbahn Hollige 40

29664 Walsrode



Strecke: Walsrode - Vorwalsrode - Benzen - Hollige - Altenboitzen

Fahrzeit: etwa 75 Minuten ab Walsrode, ab Vorwalsrode 45 Minuten

Termine: Die Kleinbahn fährt ganzjährig sonntags und an Feiertagen, ab 1. April bis 31. Oktober nur noch ab Vorwalsrode, Hannoversche Straße 66.

Die Fahrraddraisinen verkehren von 1. Mai bis 3. Oktober auf Vorbestellung ab Hollige.



Weitere Informationen auf der Website der Kleinbahn

Karte: Die Fahrstrecke der Böhmetal-Kleinbahn (grober Verlauf)

