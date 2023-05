Kloster Wienhausen: Prachtbau der Gotik voller Kunstschätze Stand: 26.05.2023 11:38 Uhr Kostbare gotische Bildteppiche und Wandmalereien zeugen vom frühen Reichtum des Klosters bei Celle. Ein Museum zeigt einige der ältesten Brillen der Welt. Auch ein Spaziergang durch den Dorfkern lohnt sich.

Die schönen gotischen Backsteingiebel des Westflügels geben bereits von außen einen Eindruck von der prächtigen Architektur und den reichen Kunstschätzen, die in Wienhausen zu sehen sind. Gegründet um 1230 von einer Schwiegertochter Heinrichs des Löwen, erhielt das Zisterzienserinnenkloster schon bald nach der Gründung großzügige Schenkungen. Dieser Reichtum spiegelt sich noch heute in der außergewöhnlich kunstvollen Innenausstattung wider. Ein Besuch lohnt sich also und ist in Rahmen von Führungen möglich.

Mittelalterliche Bildteppiche und Wandmalereien

Höhepunkt eines Rundgangs durch das Kloster ist der Nonnenchor. Die üppigen Malereien an Wänden und Decken stammen aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und zeigen Szenen aus der Schöpfungsgeschichte sowie aus dem Leben Jesu. Ebenfalls sehenswert ist die holzgetäfelte Äbtissinnenzelle, deren Wände reich verziert sind mit ornamentgeschmückten Bibelsprüchen.

Mittelalterliche Teppiche und Alltagsgegenstände

Ein besonderer Schatz des Klosters ist die Sammlung gotischer Wandteppiche, die im Teppichmuseum ausgestellt sind. Die wertvollen Stücke stammen aus der Zeit zwischen 1300 und 1480. Sie zeigen sowohl bekannte Bibelgeschichten als auch weltliche Sagen, etwa die berühmte Liebesgeschichte von Tristan und Isolde.

Daneben zeigt das "Kleine Museum" zahlreiche mittelalterliche Alltagsgegenstände wie Pilgerzeichen, Gesangsbüchlein, Andachtsbildchen und Perlenkettchen. Dabei handelt es sich um Stücke, die einst den Bewohnerinnen des Klosters im Nonnenchors verloren gegangen waren und erst 1953 bei Umbauarbeiten unter dem Chorgestühl gefunden wurden. Zu dieser Sammlung kleiner Kuriositäten zählen auch mehrere Brillen, die älteste stammt aus dem 14. Jahrhundert und zählt zu den ältesten Sehhilfen der Welt.

Reformation unter Widerstand

Das ehemals katholische Kloster ist heute ein evangelisches Frauenkonvent - die Reformation verlief dabei nicht ohne Widerstand: Die Wienhausener Klosterfrauen weigerten sich zunächst vehement, den protestantischen Glauben anzunehmen. Erst als der Herzog 1531 Teile des Klosters abriss und damit begann, klösterlichen Besitz einzuziehen, gaben die Klosterfrauen nach. Ihre Zisterzienserinnen-Tracht trugen sie allerdings bis 1616 weiter. Berichten zufolge hielten die standhaften Damen auch noch viele Jahre lang heimlich katholische Gottesdienste ab.

Rundgang durch das Dorf

Neben einem Besuch des Klosters empfiehlt sich auch ein Spaziergang durch den historischen Dorfkern mit seinen vielen hübschen Fachwerkhäusern. Sehenswert sind unter anderem die alte Wassermühle und der Glockenturm.

Kloster Wienhausen liegt - wie auch die beiden Heideklöster Ebstorf und Medingen - an dem mittelalterlichen Jakobsweg, der "Via Scandinavica", die einst vom hohen Norden Europas bis nach Santiago de Compostela führte. Ein Teil der alten Pilgerroute führt dabei auf etwa zwölf Kilometern von Wienhausen nach Celle. Den genauen Routenverlauf finden Interessierte auf der Website des Pilgerwegs.

Kloster Wienhausen An der Kirche 1

29342 Wienhausen

Tel.: (05149) 18 66-0 und 18 66-10



Führungen: April bis Oktober außer montags, oft mehrmals täglich

Eintrittspreise und weiter Informationen auf der Website des Klosters

Karte: Kloster Wienhausen

