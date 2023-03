Heide-Express: Im historischen Zug von Lüneburg an die Elbe Stand: 31.03.2023 15:50 Uhr Ob mit dem Triebwagen oder im historischen Zug mit der Diesellok: Der Heide-Express fährt auf landschaftlich reizvollen Routen durch die Lüneburger Heide und bis an die Elbe nach Bleckede.

Die Züge des Heide-Express sind an Ostern und von Mai bis Ende September an vielen Wochenenden und Feiertagen auf verschiedenen Nebenstrecken in der Lüneburger Heide unterwegs. Schwerpunkt sind die Touren der Bleckeder Kleinbahn. Der historische Triebwagen aus den 50er-Jahren fährt in den Sommermonaten jeweils sonntags auf der 26 Kilometer langen Strecke zwischen Lüneburg und Bleckede an der Elbe. Sehr beliebt bei Familien ist die alljährliche Osterhasen-Touren am Ostermontag.

Umfangreicher Fuhrpark

Zum Heide-Express gehören mehrere Diesel-Lokomotiven, die älteste stammt aus dem Jahr 1941. Die kleine rote Lok wurde ursprünglich für den Einsatz beim Militär gebaut. Nach Stationen im Rangierdienst und bei einer Privatbahn kam sie 1992 zum Verein Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg, der den Heide-Express seit 1981 organisiert.

Außerdem besitzt der Verein mehrere Triebwagen der Baujahre 1933 bis 1955 sowie zahlreiche Güter- und Personenwagen. Dazu zählen auch einige grüne "Donnerbüchsen", Personenwagen mit überstehenden grauen Dächern, die in kaum einem Zug fehlen. Neben den Ausflugsfahrten bietet der Heide-Express mit seinen Oldtimern auf Schienen individuelle Charterfahrten an. In der Nähe des Lüneburger Bahnhofs betreibt der Verein in einer ehemaligen Fabrikhalle eine Modellbahn und ein Archiv mit Dokumenten über die Eisenbahnen in der Lüneburger Heide.

Heide-Express Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.

Lüner Damm 26, 21337 Lüneburg

Reservierung unter Tel. (05852) 95 14 14



Strecke: regelmäßig Lüneburg - Bleckede (Bleckeder Kleinbahn, etwa 55 Minuten Fahrzeit),

Sonderfahrten auf Strecken in der Lüneburger Heide. Fahrradmitnahme kostenlos



Termine 2023:

Bleckeder Kleinbahn: 7. Mai bis 1. Oktober jeweils sonntags, außerdem Ostermontag (10. April) Einmal monatlich Kombifahrt mit Raddampfer Wilhelm von Bleckede nach Lauenburg möglich

Alle Termine und Strecken auf der Website des Heide-Express

VIDEO: Die Lüneburger Heide ( Min)

Karte: Strecke der Bleckeder Kleinbahn

Mehr Museumsbahnen Diese Museumsbahnen fahren im Norden Historische Eisenbahnen begeistern Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Ein Überblick über beliebte Strecken im Norden. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.07.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburger Heide mit Kindern