Eine mehr als 80 Jahre alte Dame zieht die Züge der Geesthachter Museumsbahn: die Dänin Karoline. Seit 1980 gehört die Dampflok dem Verein, wurde in Geesthacht generalüberholt und ist seit 1985 fast immer im Einsatz, wenn die Eisenbahnfreunde zu ihren Touren zwischen Bergedorf-Süd und Krümmel aufbrechen. Als Ersatz und für den Rangierbetrieb verfügt der Verein außerdem über drei Dieselloks sowie zwei weitere Dampfloks. Von den zwölf Waggons der Geesthachter Eisenbahn stehen sechs unter Denkmalschutz. Der älteste, ein grüner Zweiachser mit 46 Sitzplätzen, stammt aus dem Baujahr 1907. Er wurde damals für die Bergedorf-Geesthachter Eisenbahn (BGE) gebaut, später an andere Eisenbahn-Gesellschaften verkauft und erst von den Betreibern der Museumsbahn wieder an die Elbe geholt.

Hauptquartier am Bahnhof Geesthacht

Geesthachter Eisenbahn Bahnstr. 45

21495 Geesthacht

Tel. (04152) 778 99 (an Fahrtagen)



Strecke

Bergedorf-Süd - Börnsen - Escheburg - Geesthacht - Krümmel



Fahrzeit

etwa 55 Minuten (eine Richtung)



Termine 2020

30./31. Mai, 4./5. Juli,

12./13. September, 3./4. Oktober

19./20.12.(Nikolaus-Fahrten)

Sonderfahrten auf Anfrage, Änderungen vorbehalten



Fahrpreise

(einfache Fahrt)

Erwachsene: 6 Euro

Kinder (4-14 Jahre): 3 Euro

Hunde, Fahrräder: je 1 Euro

Teilstrecken möglich



Weitere Informationen auf der Website der Museumsbahn

Reguläre Züge fuhren auf der Strecke Bergedorf-Geesthacht von 1906 bis 1953. Dann kam das Aus für den Linienverkehr. 1975 wollten zwölf Eisenbahnfans den Betrieb als Museumsbahn wieder aufnehmen und gründeten einen Verein. Knapp zwei Jahre später rollte der erste Zug. Seitdem laden die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Geesthachter Eisenbahn an mehreren Wochenenden im Sommer zu Touren mit ihren historischen Fahrzeugen ein. Vom stilvoll renovierten Bahnhof Bergedorf-Süd führt die Strecke zwischen der Bundesstraße 5 und der Autobahn 25 vorbei an Wohnhäusern und Wiesen zum Haltepunkt Holtenklinke, weiter zum Bahnhof Escheburg und erreicht in Geesthacht das Elbufer. In dem gepflegten Bahnhofsgebäude mit seiner restaurierten Fahrkartenausgabe ist heute ein Jugendzentrum untergebracht. In einem Lokschuppen gegenüber werden die Fahrzeuge der Museumsbahn Geesthachter Eisenbahn aufgearbeitet und gewartet.

Nach einem Halt von etwa fünf Minuten fahren die meisten Züge entlang der Elbe weiter zur Endstation in Krümmel.

Karte: Von Geesthacht nach Bergedorf

