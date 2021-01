Stand: 26.01.2021 09:55 Uhr Skigebiete im Harz: Infos zu Pisten und Liften

Zwar sind die Skipisten im Harz, Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge, nicht so lang und steil wie etwa in den Alpen. Dennoch gibt es einige recht anspruchsvolle Abfahrten, auf denen auch gute Fahrer Spaß haben. Die besten Bedingungen finden Skifahrer und Snowboarder im Oberharz. In das Skizentrum auf dem Wurmberg (971 Meter) bei Braunlage führt eine Seilbahn, die Talabfahrt ist mit gut vier Kilometern die längste Skipiste im Harz. Eine weitere Seilbahn fährt auf den Bocksberg (727 m) bei Hahnenklee. Mehrere Lifte gibt es auch am Sonnenberg bei St. Andreasberg (870 m).

Corona-Hinweis Wegen der Corona-Pandemie sind Lifte und Verleihe im gesamten Harz derzeit leider geschlossen. Abfahrten und Loipen werden nicht präpariert. Auch die Restaurants haben geschlossen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld!

Die Skigebiete im Detail

Liftanlagen und präparierte Pisten gibt es in diesen Orten:



Altenau : Skigebiet "Auf der Rose" (2 Schlepplifte, 2 leichte Abfahrten, insgesamt 400 m Länge), Ortsteil Torfhaus: "Am Rinderkopf" (1 Schlepplift, 1 leichte Abfahrt, 400 m)

: Skigebiet "Auf der Rose" (2 Schlepplifte, 2 leichte Abfahrten, insgesamt 400 m Länge), Ortsteil Torfhaus: "Am Rinderkopf" (1 Schlepplift, 1 leichte Abfahrt, 400 m) Bad Sachsa : Skizentrum Ravensberg (3 Schlepplifte, 6 Pisten meist leicht, von 220 bis 750 m)

: Skizentrum Ravensberg (3 Schlepplifte, 6 Pisten meist leicht, von 220 bis 750 m) Braunlage : Skigebiet Wurmberg (1 Seilbahn, 1 Vierer-Sessellift, 3 Schlepplifte, 1 Übungslift, 14 Pisten von leicht bis schwer, 1 Snowboardhang, längste Talabfahrt gut 4 Kilometer), Beschneiungs-Anlage. Im Ort außerdem je 1 Schlepplift an der Rathauswiese und am Haselkopf (gutes Übungsgebiet für Anfänger)

: Skigebiet Wurmberg (1 Seilbahn, 1 Vierer-Sessellift, 3 Schlepplifte, 1 Übungslift, 14 Pisten von leicht bis schwer, 1 Snowboardhang, längste Talabfahrt gut 4 Kilometer), Beschneiungs-Anlage. Im Ort außerdem je 1 Schlepplift an der Rathauswiese und am Haselkopf (gutes Übungsgebiet für Anfänger) Hahnenklee : Skigebiet Bocksberg (1 Seilbahn, 1 Vierer-Sessellift, 1 Schlepplift, 1 Förderband, 1 Übungslift, 5 Abfahrten von leicht bis schwer, längste Abfahrt 1,5 km), Beschneiungs-Anlage

: Skigebiet Bocksberg (1 Seilbahn, 1 Vierer-Sessellift, 1 Schlepplift, 1 Förderband, 1 Übungslift, 5 Abfahrten von leicht bis schwer, längste Abfahrt 1,5 km), Beschneiungs-Anlage Hohegeiß : Ski-Centrum Am Brande (2 Lifte, 2 Abfahrten leicht bis mittelschwer, insgesamt 1,5 km), Flutlicht, Übungshang im Hasental (1 Schlepplift)

: Ski-Centrum Am Brande (2 Lifte, 2 Abfahrten leicht bis mittelschwer, insgesamt 1,5 km), Flutlicht, Übungshang im Hasental (1 Schlepplift) Schulenberg : Ski-Alpinum am Großen Wiesenberg (2 Doppelschlepplifte, 4 Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade zwischen 600 und 1.200 m Länge sowie ein Snowboard-Funpark)

: Ski-Alpinum am Großen Wiesenberg (2 Doppelschlepplifte, 4 Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade zwischen 600 und 1.200 m Länge sowie ein Snowboard-Funpark) St. Andreasberg : Skigebiet Sonnenberg, (3 Schlepplifte, 1 Ponylift, Abfahrten von leicht bis mittelschwer, insgesamt 3,6 km), Snowboard-Park

: Skigebiet Sonnenberg, (3 Schlepplifte, 1 Ponylift, Abfahrten von leicht bis mittelschwer, insgesamt 3,6 km), Snowboard-Park St. Andreasberg: Skizentrum Matthias-Schmidt-Berg (2 Doppelsessel- und 2 Schlepplifte, mehrere Pisten leicht bis schwer, insgesamt 3,2 km), Beschneiungs-Anlage, Flutlicht, Snowboard-Park

Informationen zu aktuellen Schneehöhen im Harz

Einen aktuellen Überblick über die Schneelage sowie geöffnete Lifte und Pisten, Loipen und Wanderwege bietet die Website des Harzer Tourismusverbandes. NDR Text informiert auf Seite 672 über Schneehöhen. Die momentane Situation zeigt ein Blick auf die vielen Webcams in allen Höhenlagen.

