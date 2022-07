Dinopark Münchehagen: Freilichtmuseum am Steinhuder Meer Stand: 05.07.2022 11:30 Uhr Mehr als 230 lebensgroße Modelle von Sauriern und anderen Tieren, die vor langer Zeit ausgestorben sind: Das bietet das Freichlichtmuseum Dinopark Münchehagen. Ein Ausflugstipp für die ganze Familie.

Unweit vom Steinhuder Meer, im niedersächsischen Rehburg-Loccum, können Besucher auf einem 2,5 Kilometer langen Rundweg in die Vergangenheit reisen: Der Dinopark Münchehagen gibt einen beeindruckenden Überblick über rund 400 Millionen Jahre Welt- und Evolutionsgeschichte. Neben maßstabsgetreuen Dinosaurier-Nachbildungen gibt es auch zahlreiche andere Tiere zu entdecken, die bereits ausgestorben sind, wie zum Beispiel Mammuts.

Wissenschaftlich korrekt dargestellte Dinosaurier-Modelle

Egal ob Triceratops, Tyrannosaurus rex oder prähistorische Meergiganten: Bei der Umsetzung der Modelle legt die Parkleitung besonderen Wert auf eine wissenschaftlich korrekte Darstellung. Nicht nur äußerliche Kriterien, wie zum Beispiel die Größe, sind von Bedeutung, sondern auch realistische Bewegungen spielen eine wichtige Rolle. So wurde etwa im Juni 2022 eine einzigartige, naturgetreu dargestellte Kampfszene zwischen dem Raubsaurier Torosaurus und einer Diplodocus-Familie für Besucher eröffnet. Ausgangspunkt für dieses erdachte Schauspiel ist der Fund realer Dinosaurierspuren, die gut 140 Millionen Jahren alt sind.

In enger Zusammenarbeit mit Experten und einer ebenfalls in Loccum ansässigen Spezialfirma werden die lebensgroßen Rekonstruktionen in einem aufwendigen 3D-Druck-Verfahren hergestellt. Details wie Strukturen, Farbe und Felle werden in Handarbeit umgesetzt, um diese möglichst echt erscheinen zu lassen.

Freilichtmuseum und Forschungszentrum

Bereits vor mehr als 40 Jahren wurden in dem ehemaligen Steinbruch bei Münchehagen fossile Dinosaurierspuren gefunden. Nach langjährigen Ausgrabungen entstand eben dort 1992 der Dinopark, um die Besucher mitzunehmen auf die bis heute andauernde Forschungsreise. Das Naturdenkmal "Saurierfährten" zeigt über 300 echte, versteinerte Fußabdrücke der vor rund 140 Millionen Jahren ausgestorbenen Riesen und wurde 2006 zum Nationalen Geotop erklärt.

Im "Dino-Labor" kann man Präparatoren bei der Arbeit mit originalen Knochen und Skeletten über die Schulter gucken. Ein besonderes Highlight für Kinder ist die "Mit-Mach-Halle": Hier dürfen bereits die Kleinsten selbst zu Archäologen werden und künstliche Dinosaurierskelette sowie Versteinerungen und Halbedelsteine ausgraben.

Tipps zur Anfahrt

Dinopark Münchehagen Alte Zollstraße 5

31547 Rehburg-Loccum

Tel: 05037 9699990



Preise und Öffnungszeiten auf der Webseite des Parks

Der Dinopark Münchehagen ist am besten mit dem Auto zu erreichen. Aber auch mit Bus und Bahn kommt man ans Ziel: Der nächstgelegene Bahnhof ist Wunstorf, von dort geht es mit dem Bus 715 bis "Wiedenbrügge" und dann weiter mit dem Bus 716 bis "Eingang Saurierpark" (in der Ferienzeit) oder "Abzweig Saurierpark" (500 Meter entfernt vom Parkeingang).

