Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus eröffnet Stand: 25.11.2024 16:00 Uhr Der Hamburger Rathausmarkt hat sich wieder in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. Zur Eröffnung kamen auch Roncalli-Legende Bernhard Paul und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

"Es ist natürlich am Rathausmarkt eine spezielle Atmosphäre", sagte Paul. "Dann die lange Tradition des historischen Weihnachtsmarktes. Mittlerweile kommen die Leute mit ihren eigenen Kindern und sagen: 'Hier war ich schon als Kind'. Das ist das Schöne, wenn etwas langlebig ist", meinte der Roncalli-Gründer.

Kunsthandwerk und Leckereien

Bis zum 23. Dezember können Besucherinnen und Besucher in die stimmungsvolle Atmosphäre eintauchen und sich von traditionellem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Spezialitäten und einem abwechslungsreichen Programm verzaubern lassen.

AUDIO: Hamburger Weihnachtsmärkte: Auch auf dem Rathausmarkt weihnachtet es wieder (1 Min) Hamburger Weihnachtsmärkte: Auch auf dem Rathausmarkt weihnachtet es wieder (1 Min)

Fliegender Weihnachtsmann

Wie in jedem Jahr ist ein Höhepunkt der fliegende Weihnachtsmann, der täglich um 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr mit seinem Rentierschlitten in den Abendhimmel fliegt. Von 17 Uhr bis 20 Uhr - außer sonnabends - spielt außerdem ein Bläserquartett weihnachtliche Lieder. In den vergangenen Jahren haben jeweils mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland den historischen Weihnachtsmarkt besucht.

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte in Hamburg 2024 Ob nostalgisch vor dem Rathaus oder frivol auf dem Spielbudenplatz: In der Adventszeit geht es in Hamburg bunt zu. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18:00 Uhr | 25.11.2024 | 18:00 Uhr