Weihnachtsmärchen im Norden: Wo läuft was? Stand: 23.10.2024 06:00 Uhr Zugegeben, noch ist Oktober, aber einige Theater starten bald wieder mit ihren traditionellen Aufführungen bekannter und weniger bekannter Weihnachtsmärchen und Tickets werden langsam knapp. Wir bieten eine kleine Übersicht.

Weihnachtsmärchen im Theater gehören in vielen Familien zur Vorweihnachtszeit wie Lebkuchen oder Spekulatius. Ein Klassiker, der oft zur Weihnachtszeit aufgeführt wird, ist "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck. Die Geschichte von den beiden Geschwistern, die im Wald auf eine Hexe treffen, verbindet Abenteuer mit der wichtigen Botschaft über den Wert von Familie und Zusammenhalt. Zu sehen ist das Stück unter anderem an der Staatsoper in Hamburg und der Staatsoper Hannover. Auch "Die Bremer Stadtmusikanten" von den Brüdern Grimm finden als Klassiker häufig den Weg auf die Bühne, wie zum Beispiel in diesem Jahr im Volkstheater Rostock und im Ernst Deutsch Theater in Hamburg.

Eher ungewöhnlich aber nicht weniger verzaubernd ist "Momo" im Spielplan einiger Theater zu finden. Das Oldenburgische Staatstheater, das Schauspiel Hannover und das Staatstheater Braunschweig zeigen die Geschichte von Michael Ende. "Die Weihnachtsgans Auguste" von Friedrich Wolf ist vielen Menschen aus der DDR ein Begriff. 1987 kam die Geschichte als Kinderfilm ins DDR-Fernsehen - das Hamburger Ohnsorg Theater bringt die Erzählung um die Liebe zur Familie und den Zauber des Gebens auf die Bühne.

Die Übersicht über Weihnachtsmärchen im Norden

Mecklenburg-Vorpommern:



"Die Bremer Stadtmusikanten" - Volkstheater Rostock, Premiere am 3.11. (für Kinder ab 5 Jahren)

"Die Gänsehirtin am Brunnen" - Mecklenburgisches Staatstheater, Premiere am 10.11. (für Kinder ab 5 Jahren)

"Die Bremer Stadtmusikanten" - Theater Vorpommern, Premiere am 23.11. (für Kinder ab 5 Jahren)

Schleswig-Holstein:



"Troll Weihnacht" & "Weihnachten beim großen Bo" (Figurentheater) - Kolk 17 in Lübeck, Premiere: 30. November (für Kinder ab 4 bzw. 3 Jahren)

"Eine Weihnachtsgeschichte" - Theater Kiel, Premiere am 24.11.

"Tiere im Hotel" - Theater Lübeck, Premiere: 29.11. (Für Kinder ab 6 Jahren)

Niedersachsen:



"Momo" - Oldenburgisches Staatstheater, Premiere am 17.11. (Für Kinder ab 8 Jahren)

"Momo" - Schauspiel Hannover, Premiere am 10.11. (Für Kinder ab 6 Jahren)

"Momo" - Staatstheater Braunschweig, Premiere am 17.11. (Für Kinder ab 6 Jahren)

"Hänsel & Gretel" - Staatsoper Hannover, Premiere am 24.11, (Für Kinder ab 8 Jahren)

"Aice im Wunderland" - Theater Osnabrück, Premiere am 24.11. (Für Kinder ab 6 Jahren)

Hamburg:



"Die Bremer Stadtmusikanten" - Ernst Deutsch Theater, Premiere am 15.11. (Für Kinder ab 4 Jahren)

"Hänsel & Gretel" - Staatsoper Hamburg, Premiere am 15.12. (Für Kinder ab 8 Jahren)

"Die Weihnachtsgans Auguste" - Ohnsorg Theater, Premiere am 15.11. (Für Kinder ab 4 Jahren)

"Die große Weihnachtsshow 2024" - First Stage, Premiere am 2.11.

