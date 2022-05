Langer Tag der Stadtnatur 2022: Hamburgs Grün erkunden Stand: 09.05.2022 12:17 Uhr Geführte Wanderungen, Kanutörns und Radtouren: Beim langen Tag der Stadtnatur 2022 können die Hamburgerinnen und Hamburger am Wochenende 18./19. Juni wieder die grünen Seiten ihrer Stadt erkunden.

Mehr als 240 Veranstaltungen sind geplant, im Fokus steht diesmal das "Wunder Wald". Dabei geht es um den Wald als Ökosystem, seine Bedeutung für den Klimaschutz, aber auch um Park- und Straßenbäume sowie die Ressource Holz. Für die meisten Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich, diese ist ab 30. Mai möglich. Erfahrungsgemäß sind viele Veranstaltungen relativ schnell ausgebucht, eine rechtzeitige Anmeldung ist deshalb zu empfehlen.

Wandern, Radfahren und Paddeln in und um Hamburg

Auf dem Programm stehen sowohl Ausflüge in weitgehend naturbelassene Lebensräume wie das Wittmoor im Norden oder das Naturschutzgebiet Heuckenlock ganz im Süden von Hamburg als auch zu Parks und anderen grünen Oasen mitten in der Großstadt. Das Angebot umfasst zudem Radwanderungen, Wildkräuterführungen und Schnupperkurse im Waldbaden. Außerdem können Interessierte an Kanutouren teilnehmen, etwa auf der Dove-Elbe, der alten Süderelbe oder der Ilmenau. Bei weiteren Veranstaltungen geben Fachleute Tipps zur naturnahen Gartengestaltung und zur Permakultur. Auch Workshops zu den Themen Zeichnen, Malen oder Fotografieren können gebucht werden.

Wie steht es um Hamburgs Bäume?

Das Schwerpunkt-Thema Wald soll das Interesse diesmal auf die Bäume in Hamburg lenken. Fast eine Viertelmillion Straßenbäume wachsen in der Hansestadt, hinzu kommen geschätzt 600.000 Bäume in Parks und Grünanlagen sowie zahllose weitere Bäume auf privaten Grundstücken. Doch wie geht es ihnen, wie verkraften Buche, Linde, Eiche und Ahorn das Stadtleben und wie entwickelt sich der Baumbestand? Diese und weitere Fragen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Tags der Stadtnatur.

Viele Veranstaltungen kostenlos

Einen Überblick über alle Angebote bietet die Website des Tages der Stadtnatur. Dort sind alle Ausflüge näher beschrieben und vermerkt, ab welchem Alter sie für Kinder geeignet sind. Viele Veranstaltungen sind kostenlos.

Der lange Tag der Stadtnatur findet bereits zum 13. Mal statt. Die Aktion will durch erlebnisreiche Angebote eine breite Öffentlichkeit erreichen und für den Naturschutz sensibilisieren. Organisatorin ist die Loki-Schmidt-Stiftung.

