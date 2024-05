Jugendherberge Stintfang: Preiswert übernachten in Hamburg mit Elbblick Stand: 06.05.2024 09:52 Uhr Auf einer Anhöhe direkt über den Hamburger Landungsbrücken, mit Blick über den Hafen, liegt die Jugendherberge auf dem Stintfang. Sie befindet sich zugleich auf dem einzigen Weinberg der Hansestadt.

Nur wenige Unterkünfte in Hamburg können mit einer ähnlich exklusiven Lage punkten - und das zu typischen Jugendherbergspreisen. Die hauseigene Terrasse bietet einen tollen Panoramablick über Hafen und Elbe. Direkt unterhalb des Gebäudes befindet sich eine U- und S-Bahn-Haltestelle. Zu den Landungsbrücken, an denen die Hafenrundfahrten starten und die Elbfähren ablegen, sind es nur wenige Schritte.

Reeperbahn und Fischmarkt direkt nebenan

Ebenfalls nicht weit ist es zur Reeperbahn, und auch der Fischmarkt, der jeden Sonntagmorgen stattfindet, ist leicht zu Fuß zu erreichen. Kein Wunder, dass die Jugendherberge auf dem Stintfang gemessen an den Übernachtungszahlen zu den beliebtesten in Deutschland zählt. In den 88 Zimmern können rund 360 Gäste übernachten.

Eine Übernachtung mit Frühstück kostet ab 27 Euro. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk (Kosten bis einschließlich 26 Jahre: 7 Euro/Jahr, ab 27 Jahre und für Familien: 22,50 Euro/Jahr).

Der Stintfang - Hamburgs einziger Weinberg

Die Anhöhe selbst, der Stintfang, ist nach dem Stint benannt - einem kleinen Fisch, der früher im Hafenbecken gefangen wurde. Seit 1995 ist der Stintfang ein kleiner Weinberg. Die Reben, die dort angepflanzt wurden, waren ein Geschenk Stuttgarter Gastronomen und Winzer. Die Trauben der 100 Rebstöcke werden zum "Stintfang Cuvée" verarbeitet.

Die bis zu 50 Flaschen Ertrag sind unverkäuflich und werden von der Hamburger Bürgerschaft an ausgewählte Gäste verschenkt und für den guten Zweck versteigert. 2019 mussten die Rebstöcke einer Großbaustelle zum Umbau der U-Bahnstation weichen, 2022 wurde der Weinberg neu bepflanzt. Geerntet werden kann frühestens 2025.

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 04.05.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel mit Kindern Hamburg Städte