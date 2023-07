Jugendherberge: Günstig übernachten in norddeutschen Top-Lagen Stand: 21.07.2023 10:56 Uhr In erster Reihe am Meer, mit eigenem Bootssteg am See oder direkt im Zentrum einer Großstadt: Jugendherbergen bieten Urlaub zu kleinen Preisen an den schönsten Plätzen im Norden wie Sylt oder Hamburg.

Enge Zimmer und lauwarmer Hagebuttentee: Das Bild, das manche von einem Aufenthalt in der Jugendherberge aus Schulzeiten haben, ist längst veraltet. Heute sind Jugendherbergen moderne Unterkünfte mit hohen Standards zu günstigen Preisen. In Norddeutschland finden sich nicht nur in fast allen größeren Städten Jugendherbergen, sondern auch in vielen attraktiven Urlaubsregionen. Ob direkt an Nord- oder Ostsee oder an einem der vielen Seen, ob inmitten der Natur oder im Großstadtdschungel - die Häuser liegen oft in bester Lage. Ihr Angebot richtet sich nicht nur an junge Leute und Familien, sondern auch an Paare und Gäste, die allein reisen.

Doppel-, Familien- und Mehrbettzimmer

Neben klassischen Mehrbettzimmern bieten die meisten Jugendherbergen auch Familienzimmer, etliche außerdem Doppelzimmer an. Oft besitzen die Zimmer eigene Bäder. Und nicht nur in Großstädten ist es mittlerweile üblich, erwachsenen Gästen einen eigenen Schlüssel auszuhändigen, sodass niemand um spätestens 22 Uhr in der Herberge zurück sein muss. Allerdings herrscht zu dieser Uhrzeit im Interesse aller Gäste Nachtruhe: Wer also spät kommt, sollte Rücksicht nehmen.

In einigen Punkten unterscheiden sich Jugendherbergen aber noch immer von Hotel- oder Pensionszimmern: Es gibt keine Tischbedienung, die Gäste müssen ihr Essen selbst an der Ausgabe abholen und das Geschirr hinterher abräumen. Auch die Betten müssen selbst bezogen, Handtücher mitgebracht werden. Und am Tag der Abreise ist Betten abziehen Pflicht.

Im Sommer weit im Voraus buchen

Das Frühstück ist in den Jugendherbergen in der Regel im Preis inbegriffen. Ein warmes Abendessen oder ein Mittagessen können in einigen Häusern dazugebucht werden. Manche bieten auch Vollpension an. Wichtig zu wissen: Gerade im Sommer empfiehlt es sich, möglichst weit im Voraus buchen. Jugendherbergen in begehrten Lagen, etwa an Ost- oder Nordsee oder in anderen Feriengebieten, sind nämlich meist sehr schnell ausgebucht. Buchen kann man die jeweilige Herberge schnell und unkompliziert auf der Website des Deutschen Jugendherbergswerks.

Zelten in Jugendherbergen: Auch in der Hauptsaison möglich

Mehrere Jugendherbergen im Norden, etwa auf dem Darß, auf Rügen, Sylt, Langeoog, Norderney und Scharbeutz sowie an der Mecklenburgischen Seenplatte, haben eigene Zeltplätze. Vorteil: Anders als auf einem normalen Campingplatz muss man nicht selbst kochen. Das Frühstück ist auch hier im Preis inbegriffen, andere Mahlzeiten kann man mitbuchen. Außerdem sind die Übernachtungen im Zelt günstiger als in den Zimmern und Plätze meist auch noch in der Hauptsaison zu haben.

Großes Angebot für Familien

Für Familien bieten etliche Jugendherbergen spezielle Programme an. Das Angebot ist vielfältig und reicht von gemeinsamen Bastelaktionen über Segel-, Bogenschieß- oder Reitkurse bis zu mehrtägigen Paddel- oder Fahrradtouren. Für Familien zusätzlich attraktiv: Die meisten Jugendherbergen haben ein großes Außengelände mit Spiel- oder Sportgeräten. Im Haus selbst gibt es häufig Tischtennis-Platten oder Tischkicker, außerdem können sich die Gäste Spiele ausleihen.

Mitgliedschaft: Jugendherbergsausweis ist Pflicht

Egal, welche Jugendherberge man auswählt: Um dort übernachten zu dürfen, ist ein gültiger Jugendherbergsausweis Voraussetzung. Den Ausweis erhält man direkt in der Jugendherberge oder auch online auf der Website des Deutschen Jugendherbergswerks. Der Ausweis kostet 22,50 Euro im Jahr (Stand: 2023), die Junior-Karte (bis einschließlich 26 Jahre) 7 Euro.

Familien müssen nur einen Ausweis bezahlen, erhalten aber für jedes Familienmitglied einen eigenen Ausweis. Diesen muss man in der jeweiligen Jugendherberge vorzeigen und meist für die Dauer des Aufenthaltes abgeben. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet dann, je nach Jugendherberge, pro Person ab etwa 25 bis 30 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 09.11.2022 | 16:00 Uhr