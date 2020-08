Stand: 15.08.2020 19:35 Uhr - Hamburg Journal

Electrum - Die Geschichte der Elektrizität erleben

Seit Ende des 19. Jahrhunderts spielt Elektrizität eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. Elektrische Geräte wie Fön, Toaster oder Fernseher haben das Leben erleichtert oder für Unterhaltung im Alltag gesorgt. Das Hamburger Museum Electrum in Harburg zeigt mehr als 1.000 Elektro-Geräte vergangener Tage und bringt Interessierte mit kleinen Experimenten zum Thema Elektrizität zum Staunen. Immer sonntags öffnet es die Türen für Besucher. Wer die Exponate der Ausstellung nicht auf eigene Faust betrachten möchte, der kann an einer Führung teilnehmen und bekommt die Funktion von so manchem kuriosen Gerät fachkundig erklärt. Die regulären Führungen sind im Eintrittspreis bereits enthalten.

Electrum: Museumsperle für Technik-Liebhaber Hamburg Journal - 15.08.2020 19:30 Uhr Jeden Sonntag zeigt das electrum seine alten elektronischen Schätze: Von medizinischen Geräten, über edle Tonbandgeräte bis zum Küchen-Mixer, der auch sägen und staubsaugen kann.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Electron in Harburg 2011 wiedereröffnet

Viele der Exponate stammen aus einer Sammlung der ehemaligen Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW). Bereits in den 1920er-Jahren hatte der Stromversorger begonnen, zur Ausbildung seiner Mitarbeiter Geräte zu sammeln. Schwerpunkt war dabei zunächst die Elektrifizierung der Hansestadt Hamburg. Erste Ausstellungsräume entstanden in den 1960er-Jahren in Barmbek. Daraus ging später das Museum Electrum hervor, das im Jahr 2001 aus Geldmangel schließen musste. Im Jahr 2011 könnte die Sammlung schließlich in die neuen Räume in der Harburger Schloßstraße einziehen. Ein Förderverein kümmert sich um den laufenden Museumsbetrieb.

Electrum - Das Museum der Elektrizität Adresse und Kontakt

Harburger Schloßstraße 1

21079 Hamburg

Tel: (040) 32 50 73 53

E-Mail: info@electrum-hamburg.de



Öffnungszeiten

Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen kein Einlass



Eintrittspreise

Ticket für Erwachsene 3 Euro, für Kinder unter 14 Jahren kostenlos



Website

Informationen zum Museum unter: www.electrum-hamburg.de

Karte: Museum Electrum in Hamburg-Harburg

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.08.2020 | 19:30 Uhr