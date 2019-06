Stand: 14.06.2019 10:59 Uhr

Hamburg entdecken beim Tag der Stadtnatur

Wanderungen zu Orchideen und Wildkräutern, Touren mit dem Kanu oder dem Stand-up-Board auf Alster oder Dove-Elbe, Spaziergänge durch Naturschutzgebiete und Stadtoasen: An diesem Wochenende haben die Hamburger beim langen Tag der Stadtnatur die Gelegenheit, die grünen Seiten ihrer Stadt zu entdecken.

Bei über 220 Veranstaltungen können sie am 15. und 16. Juni die kleinen und großen Naturschätze Hamburgs kennenlernen - von den Gründächern der Hafencity bis hin zum ausgedehnten Naturschutzgebiet. Auf dem Programm stehen auch Radwanderungen, Exkursionen zu Ottern und Fledermäusen oder gemeinsames Yoga im Stadtpark. Mehrere Spaziergänge führen zudem in das neu geplante Naturschutzgebiet Diekbek in Duvenstedt mit seinen Erlenbruchwäldern und Feuchtwiesen.

Im Fokus: Grenzüberschreitende Biotope

Diesjähriges Schwerpunktthema sind die sogenannten Biotop-Verbünde der Stadt und der Region. Zahlreiche Führungen und Veranstaltungen sollen deutlich machen, dass Biotope weder an Stadtteil- noch an Bundeslandgrenzen enden und dass Verbindungsachsen über Äcker, Siedlungen und Straßen hinweg für Tiere und Pflanzen überlebensnotwendig sind.

Die Website des Tages der Stadtnatur bietet einen Überblick über alle Angebote. Allerdings ist die Teilnahme an etlichen Veranstaltungen - darunter etwa eine Bustour an den Schaalsee oder ein Schiffstörn zur sonst ganzjährig gesperrten Insel Neßsand - nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Frist hierfür ist bereits verstrichen. Die Website zeigt aber an, welche Veranstaltungen auch ohne Anmeldung besucht werden können, ab welchem Alter sie für Kinder geeignet sind und was sie kosten. Allein am Sonntag sind 30 Veranstaltungen anmeldefrei.

Der lange Tag der Stadtnatur findet bereits zum neunten Mal statt. Die Aktion will durch seine erlebnisreichen Angebote eine breite Öffentlichkeit erreichen und für den Naturschutz sensibilisieren. Organisatorin ist die Loki-Schmidt-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem GEO-Tag der Natur e.V., dem Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg und der Metropolregion Hamburg.

