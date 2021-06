Archäologisches Museum: Steinzeit hautnah erleben Stand: 26.02.2020 11:29 Uhr Im Archäologischen Museum Hamburg können die Besucher die in die Steinzeit abtauchen: Das Museum in Hamburg-Harburg macht Besucher zu Forschern.

Eine bläulich schimmernde Gletscherspalte aus 25.000 Eiswürfelformen ist das Tor in eine längst vergangene Epoche der Menschheitsgeschichte. Durch sie betreten Besucher den ersten Ausstellungsraum des Archäologischen Museums Hamburg - und landen in einer norddeutschen Landschaft nach der letzten Eiszeit. Die Beleuchtung ist sparsam, das Gelände steinig - aber es birgt viele Schätze: Im Boden sind Vitrinen mit archäologischen Fundstücken eingelassen. Der Besucher schlüpft in die Rolle des Archäologen und Entdeckers und erkundet das Areal. Auch eine Feuerstelle gibt es: Wer sich an ihr niederlässt, kann auf veschiedenen Bildschirmen mehr über die norddeutsche Frühgeschichte erfahren.

U-Bahnplan als Fundortverzeichnis

Spielerisch, verständlich und unkonventionell vermittelt die Dauerausstellung wissenschaftliche Erkenntnisse der Archäologie. Dabei dient schon einmal eine überdimensionale Fischkonservendose als Vitrine für steinzeitliche Fischfanggeräte. Ein Schwein aus Konservendosen steht für die mühelose Verfügbarkeit und Haltbarmachung der Nahrung in heutiger Zeit und verdeutlicht so den Gegensatz unseres Alltags zu dem unserer steinzeitlichen Vorfahren. Mit diesen wiederkehrenden Gegenwartsbezügen holen die Ausstellungsmacher die Besucher immer wieder in ihrer eigenen Lebenswelt ab.

Themenwelten statt chronologischer Abfolge

Statt streng chronologisch ist die Ausstellung in sechs Themenwelten gegliedert, die das tägliche Leben von der Frühzeit bis in die Gegenwart bestimmen: Werkstoffe, Innovation, Nahrung, Gewalt, Tod und Mobilität.

Eine Treppe führt ins Obergeschoss, das die Archäologie der jüngeren Zeit behandelt. Dort hat das Christentum mittlerweile den Ahnenkult der Steinzeitmenschen ersetzt - ein großes Taufbecken versinnbildlicht diesen Glaubenswechsel. Beherrschten die Werkstoffe Holz, Stein, Bronze und Eisen die Frühgeschichte, tritt nun in der Neuzeit der Kunststoff auf den Plan, symbolisiert durch eine riesige Plastikwelle in der Mitte des Ausstellungsraums. Doch die Vergangenheit begleitet uns bis in die heutige Zeit: Durch große Sichtfenster im Boden blickt der Besucher hinunter in die Vorzeit.

Museumserlebnis für die ganze Familie

Entdecken, anfassen, verstehen - besonders Familien mit Kindern kommen in dem erlebnisorientierten Museum auf ihre Kosten. Für die jungen Besucher gibt es regelmäßig sonntags spezielle Angebote, bei denen die Kinder unter anderem steinzeitliches Brot backen, Faustkeile herstellen oder lernen, auf Steinzeitart Feuer zu machen. .

Wer sich vorab einen Eindruck vom Archäologischen Museum und seinen Exponaten machen möchte, kann sich bei einem virtuellen Rundgang, den das Museum in Zusammenarbeit mit dem Google Art Project erstellte, einen Eindruck von den Ausstellungsräumen verschaffen.

Archäologisches Museum Hamburg Museumsplatz 2

21073 Hamburg

Tel. (040) 428 712 497



aktuelle Öffnungszeiten und Eintrittspreise auf der Website des Museums

Karte: Helms-Museum/Archäologisches Museum Hamburg

