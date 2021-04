Der Gendarmenpfad - Wandern an der Flensburger Förde Stand: 08.04.2021 15:27 Uhr Am Nordufer der Flensburger Förde verläuft einer der schönsten Küstenwanderwege Dänemarks. Der reizvolle Gendarmenpfad führt über 84 Kilometer von Padborg bis nach Høruphav.

Reizvolle Natur nah der Küste und Geschichte am Wegesrand: Für den gesamten Gendarmenpfad (dänisch Gendarmstien), der in fünf Etappen eingeteilt ist, benötigt man gut vier bis fünf Tage. Wer weniger Zeit hat, schafft an einem Wochenende ungefähr die Hälfte der Strecke, etwa von Kollund nach Sønderborg - das sind 35 Kilometer. Zurück geht es mit dem Bus. Natürlich sind auch Tagestouren möglich.

Blick aufs Wasser ist garantiert

Der besondere Reiz der Strecke liegt darin, dass man fast immer in Küstennähe, teilweise auch direkt am Strand wandert. Die Höhenunterschiede sind gering - lediglich auf der ersten Etappe von Padborg nach Sønderhav gibt es einige Hügel - und die Route besteht meist aus guten Pfaden und Waldwegen. Der Gendarmenpfad ist umfassend ausgeschildert (blaues Männchen auf weißem Grund) und auch für Einsteiger geeignet.

Dass der Weg direkt an der Küste verläuft, ist kein Zufall: Früher patrouillierten hier die dänischen Gendarmen auf der Jagd nach Schmugglern. Eine Wanderung lohnt sich besonders im Frühjahr, wenn Bäume und Raps blühen und sich auf den Wiesen die Lämmer tummeln.

Anreise, Übernachtung und Preise

Der Gendarmenpfad - die fünf Etappen Padborg bis Sønderhav (15 km)

Sønderhav bis Brunsnæs (20 km)

Brunsnæs bis Gammelmark (20 km)

Gammelmark bis Høruphav (19 km)

Høruphav nach Skovby (10 km)

Infos und Karten auf der Infos und Karten auf der Website über den Wanderweg

Wer nicht mit dem Auto anreist, kann mit der Bahn oder dem Fernbus etwa von Hamburg nach Padborg fahren. Von Flensburg fahren Züge nach Sønderborg. Zwischen den Orten an der Strecke in Dänemark verkehren meist Busse. So ist es möglich, die Wanderung an einer gewünschten Stelle zu beginnen oder zu beenden. Die Fahrt von Kollund nach Sønderborg kostet zum Beispiel rund 8 Euro, ein Busplan im Netz hilft bei der Reiseplanung. Für Übernachtungen bieten sich Bed-and-Breakfast-Unterkünfte an, Preis: etwa 30 bis 40 Euro pro Person/Nacht. Eine Liste mit Angaben, wie weit die Häuser von dem Wanderweg entfernt liegen, findet sich auf der Website zum Gendarmenweg. Essen ist in der Regel teurer als in Deutschland, für ein Hauptgericht sollte man etwa 25 bis 30 Euro einplanen. Alternativ kann man sich im Supermarkt selbst verpflegen.

Karte: Gendarmenpfad an der Flensburger Förde

